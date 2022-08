Vujović: Tosčelik nastavlja pritiske na radnike

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Turski Tosčelik nastavlja pritiske na zaposlene nikšićke Željezare, kazao je predstavnik radnika Ivan Vujović i apelovao na državu da što prije riješi situaciju u kojoj se nalazi ta fabrika.

“Jednom našem kolegi su jutros zaprijetili otkazom ukoliko se ne sklone kamioni sa teretne kapije. Radnici su ogorčeni i prijete mnogo većom radikalizacijom. Mi u sindikatu ne znamo koliko ćemo još biti u mogućnosti da smirujemo radnike”, rekao je Vujović portalu RTNK.

Prema njegovim riječima, mobing koji su radnici trpjeli deset godina, očigledno se nastavlja i dalje.

Vujović je pozvao i apelovao na državu da situaciju što prije riješi, jer je sadašnje stanje neodrživo.

“I još jednom ponavljamo – turski Tosčelik je izgubio povjerenje radnika i mi ga ne smatramo vlasnikom ove fabrike. Neka svi znaju da radnici neće dozvoliti da oni dijele otkaze kako su zamislili. Poručujemo im da se opamete i da budu ozbiljni u ovim pregovorima sa Elektroprivredom (EPCG), jer njima je u interesu da odu iz ovog grada i ove fabrike”, zaključio je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS