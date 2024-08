Vlast u Baru odgovorno planira dalji razvoj opštine

Bar, (MINA-BUSINESS) – Vlast u Baru odgovorno planira dalji razvoj te opštine, gdje se pripremaju adekvatna projektna rješenja koja će brzo biti realizovana, saopštio je predsjednik Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini barske Opštine, Asim Andrić.

“Pripremaju se projekti gradnje olimpijskog bazena i novih saobraćajnica, uređenja dječijih igrališta i parkova, izgradnje podmorskog ispusta i vodovodne mreže na Velikom Pijesku, rekonstrukcije puta Mirovica-Sveti Ivan, kao i lokalnih puteva u mjesnim zajednicama i rekonstrucija Dvorca kralja Nikole“, naveo je Andrić u reagovanju na saopštenje odbornika i poslanika Demokrata Momčila Lekovića.

On je Lekoviću krajnje politički korektno i kolegijalno poručio da ne brine za Bar.

“Štaviše, ako želite dobro Baru samo što dalje ruke od ove opštine”, naveo je Andrić.

On je naveo da je iz šturog i siromašnog saopštenja Lekovića očigledno da je toj politički neozbiljnoj družini malo što su državu i gotovo sve lokalne uprave u kojima vrše vlast doveli na ivicu ponora i bezvlašća, pa bi sada tako utvrđene smjernice njihove politike primijenili i u Baru, gradu koji je primjer uspješnog rukovođenja i razvoja od lokalne vlasti.

“Drago nam je da ste upravo vi gospodine Lekoviću priznali da je Opština Bar finansijski potentna lokalna uprava i da je premašila planirani iznos primitaka, što je, kao što konstantno tvrdimo, rezultat vrijednog i odgovornog upravljanja od ljudi koji vrše vlast u Baru. Zahvaljujemo vam na tim pohvalama, jer posebnu težinu i važnost imaju kada dolaze od političke opozicije kojoj vi u Baru pripadate”, rekao je Andrić.

On je poručio Lekoviću da, u odnosu na realizaciju projekata u Baru, vrlo dobro zna da projekti koje karakteriše kao državne, nijesu samo državni, već i opštinski, jer je upravo Opština Bar bila inicijator i sufinansijer realizacije svih ovih projekata – od Trga u Sutomoru, Dnevnog centra, puta preko Sutormana i kroz Mrkojeviće, kao i fiskulturne sale.

“Da nije bilo Opštine Bar, koja je finansirala izradu projekata i eksproprijaciju, nijedan projekat ne bi bio ni započet”, tvrdi Andrić.

On je rekao da se ne može sjetiti da je Leković, kao poslanik ili kao partija vlasti na državnom nivou, pokrenuo ili realizovao neki projekat u Baru.

“A i te kako ste mogli evo četiri godine. Za razliku od vaše „paf-paf“ platforme upravljanja državom, čije će posljedice nažalost da trpe generacije naših potomaka, vlast u Baru odgovorno planira dalji razvoj ove opštine”, zaključio je Andrić.

