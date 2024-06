Vladimir Ivanović izabran za izvršnog direktora CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) imenovao je Vladimira Ivanovića za izvršnog direktora, saopšteno je iz kompanije.

Ivanović je do sada bio vršilac dužnosti izvršnog direktora, nakon što ga je krajem marta imenovao Odbor direktora CEDIS-a.

Ivanović je diplomirao 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Energetika.

Radni angažman u CEDIS-u započeo je 2007. godine, kada je raspoređen na mjesto inženjera u Službi za mjerenje.

Od 2010. do 2015. godine bio je šef Službe za mjerenje u Elektrodistribuciji Podgorica, a zatim šef Službe za mjerenje Regiona 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Zeta, Tuzi) u Elektroprivredi (EPCG).

Tokom 2017, Ivanović je određeni period bio na poziciji šefa Centra za mjerenje u Operativnoj direkciji CEDIS-a.

Od maja 2021. godine, bio je rukovodilac Operativne direkcije u CEDIS-u.

