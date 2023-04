Vlada za Čarlija plaća 5,2 miliona USD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će za otkup Embraera registarskih oznaka 4O-AOC, kodnog imena Čarli, brazilskoj BNDS banci platiti 5,2 miliona USD, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Na sjednici Vlade u četvrtak je saopšteno da su predstavnici crnogorske i brazilske vlade završili proces pregovora i utvrdili cijenu, koju tada nijesu precizirali.

“Utvrđena visina iznosa koji treba opredijeliti je 5,2 miliona USD, a sredstva će biti izmirena iz budžetske rezerve”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva.

Državni sekretar Ministarstva, Admir Šahmanović, je u četvrtak saopštio da se sada samo čeka mišljenje zaštitnice imovinsko-pravnih interesa, kako bi se prešlo u drugu fazu i predložilo Vladi da izvrši otkup tog vazduhoplova.

Iz Ministarstva je redakciji Pobjede saopšteno da će nakon otkupa vlasnik ovog aviona biti Vlada.

“Vlada će sagledati sve mogućnosti da se nakon servisa i stavljanja aviona u plovidbeno stanje razmotri opcija da se vazduhoplov iznajmi, to jest da u zakup kompaniji To Montenegro”, rekli su iz Ministarstva, ali nijesu precizirali koliko će koštati vraćanje aviona u plovidbeno stanje.

Čarli je posljednje dvije godine parkiran na aerodromu u Podgorici i u lošem je stanju, a za vraćanje u plovidbeno stanje ranije je rečeno da treba najmanje osam miliona USD.

Avion Čarli koristio je bivši nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines (MA) po osnovu finansijskog lizinga sa brazilskom BNDS bankom.

Vlada je 2010. garantovala Brazilcima da će im, u slučaju da MA ne izmiri sve obaveze, obezbijediti reisporuku aviona. Kako je MA ostao dužan četiri rate, Brazilci su od Vlade zahtijevali da im plati 5,2 miliona USD, ili isporuči avion što bi državu koštalo 12 miliona.

BNDS, u čijem je vlasništvu avion, bezuspješno je 2021. godine pregovarala sa To Montenegrom i Vladom Zdravka Krivokapića o kupovini Čarlija, tražeći da im isplate 5,3 miliona USD u tri godišnje rate.

Vlada Krivokapića odobrila je u junu 2021. godine kupovinu aviona, ali je kompanija To Montenegro kasnije odustala i obavijestila je 16. novembra 2021. godine Vladu da nema para za to.

Pobjeda je ranije objavila da Čarli nema jedan motor, kao i da mu je propao stajni trap. Bivša stečajna uprava MA, dok je stečajni upravnik bio Saša Zejak, prethodno je tvrdila da To Montenegro neovlašćeno skida djelove sa Čarlija i ugrađuje ih u svoja dva Embraera, što su iz državne kompanije negirali.

Stečajna uprava je zbog toga podnijela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv više nepoznatih lica.

Vlada je u četvrtak odlučila da iz budžetske rezerve isplati To Montenegru 113,95 hiljada EUR za osiguranje tog aviona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS