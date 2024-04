Vlada sprema 1,1 milion kako bi spriječila štrajk u Institutu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi danas na sjednici trebalo da donese odluku o uplati 1,1 milion EUR pomoći Institutu “Simo Milošević”, kako ne bi došlo do štrajka i obustave rada u tom državnom preduzeću, potvrdilo je Danu više izvora.

Taj novac je Institut zaradio i on se nalazi kod Fonda zdravstva, a Vlada treba da nađe način na koji će se pomoć uplatiti radnicima koji od decembra nijesu primili zaradu.

Vlada će novac uplatiti na račun Sindikata, kako bi se pomoglo radnicima.

Račun Instituta je blokiran, pa zbog toga se i ne može uplatiti novac Institutu, jer bi zbog blokade bio povučen za namirenje duga pravnih lica koja su blokirala račun.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Komisije za rešavanje statusa Instituta, Srđan Pavićević, za Dan je kazao da se nada da će odluka o pomoći Institutu biti na sjednici Vlade.

“Sva raspoloživa sredstva su upregnuta da se taj problem riješi što prije i što efikasnije za zaposlene, da bi se nastavilo sa spašavanjem i restrukturiranjem Instituta. Tako da ćemo pokušati to da realizujemo u narednim danima”, rekao je Pavićević.

On je dodao da odluku o pomoći Institutu pripremaju ministarstva finansija i rada, te da ne zna koliki iznos pomoći može da bude.

Pavićević je potvrdio da su već za usluge zaradili 1,1 milion EUR koje su kod Fonda zdravstva.

Izvršni direktor Instituta, Zoran Kovačević, za Dan je kazao da je dobio uvjeravanja da će u vremenu dok se usvoji plan spasavanja, isplatiti pomoć zaposlenima u smislu obezbjeđenja egzistencije i opstanka rada Instituta.

“Čuvanjem egzistencije radnika čuva se i zdravlje pacijenata koji su na liječenju i pacijenata koji tek treba da dođu. Zaposlenima je prihvatljivo da im se isplati pomoć preko Sindikata, dok se ne donesu mjere koje bi oslobodile račun Instituta od blokade. Prema mojim informacijama, odluka o isplati pomoći bi trebalo da bude donesena u četvrtak. Sačekaćemo informaciju od Vlade”, rekao je Kovačević.

On je istakao da je pričao sa zaposlenima i da su svi rekli da će sačekati još danas da vide hoće li biti pomoći ili ne.

“Ako se uplati novac, nema štrajka, a ako se ne uplati, slijedi obustava rada”, rekao je Kovačević.

On je takođe saopštio da imaju 1,1 milion EUR zarađenih kod Fonda zdravstva, ali da ne zna koliko će novca Vlada uplatiti za radnike.

Zaposleni su posljednju platu primili u decembru i to je bila plata za novembar. Zarada za prethodni mjesec u Institutu se isplaćuje do 20. u mjesecu.

“Uplata Vlade će biti u formi pomoći, a kasnije ćemo vidjeti kako će se to sve regulisati. Očekivanja su da se na račun Sindikata uplati 1,1 milion EUR”, rekao je Kovačević.

Predsjednica Sindikata Instituta, Marija Obradović, je takođe kazala da imaju obećanja da će novac biti uplaćen, te da čekaju da vide šta će biti sa uplatom, pa će onda donijeti konačnu odluku o štrajku.

Sindikat je najprije donio odluku da stupaju u štrajk 25. marta, međutim, nakon što im je Komisija za rešavanje statusa Instituta predstavila plan za to preduzeće, odlučili su da odlože štrajk do 25. aprila.

U međuvremenu se nije ništa realizovalo po pitanju rješavanja statusa Instituta i radnici nijesu primili nijednu platu.

Zbog toga su sada samo ostali pri prethodnoj odluci, ali čekaju da vide hoće li Vlada uplatiti novac, kako ne bi došlo do štrajka.

