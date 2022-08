Vlada prepoznaje imperativ razvoja sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada prepoznaje velike mogućnosti i imperativ razvoja sjevera, a poboljšanje putne infrastrukture, svakako je jedan od prioriteta, naveo je premijer Dritan Abazović, čestitajući 4. avgust, Dan Opštine Petnjica.

“Cijeneći vaša dosadašnja postignuća, najiskrenije vam čestitam Dan Opštine, sa željom da zajedničkim pregalaštvom, u svakom segmentu, unaprijedimo i obogatimo život stanovnika bihorskog kraja”, kazao je Abazović.

Kako je naveo, poljoprivreda, voćarstvo, stočarstvo, organska proizvodnja hrane, ruralni, eko i etno turizam, korišćenje obnovljivih izvora energije kao i prekogranična saradnja koja se može ostvariti uz značajno učešće evropskih fondova za razvoj, put je kojim Petnjica može da ostvari potpunu, prosperitetnu održivost.

Abazović je poručio da je za primjer i za punu podršku obostrano pažljiv odnos lokalne samouprave i dijaspore, koji je zahvalno osnaživati, kako bi dobra volja i entuzijazam crnogorskih iseljenika efektuirali zavičajnim, opipljivim investicionim projektima.

“Vlada prepoznaje velike mogućnosti i imperativ razvoja sjevera, naročito u vremenu kada je nastupila globalna kriza snabdijevanja hranom i energentima. Poboljšanje putne infrastrukture, svakako da je jedan od prioriteta kako bi kapitalizovali izuzetan potencijal bihorskog kraja”, rekao je Abazović.

On je kazao da, imajući u vidu činjenicu da je Petnjica nedavno obnovila status samostalne opštine, Vlada će pomoći unaprjeđenju pružanja usluga od državnih organa i organizacionih jedinica na lokalnom nivou, naročito u pravcu njihove digitalizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS