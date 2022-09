Vlada predložila bord direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je predložila Skupštini akcionara Elektroprivrede (EPCG) Ivana Šaranovića, Tahira Gjonbalaja, Brankicu Mosurović, Martina Ćalasana, Nenada Markovića, Milutina Đukanovića i Emira Strujića za članove Odbora direktora te kompanije.

Iz Vlade su kazali da su tu odluku donijeli danas na telefonskoj sjednici.

“Za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 15. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara EPCG Nikšić određen je Admir Šahmanović”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada usvojila informaciju o zaključivanju Tehničkog sporazuma između crnogorskog Ministarstva odbrane i Saveznog ministarstva odbrane Austrije u vezi Napredne obuke za specijalistu za spašavanje vitlom, od 3. do 14. oktobra i prihvatila tekst Tehničkog sporazuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS