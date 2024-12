Vlada podnosi zahtjev parlamentu da o budžetu raspravlja 21. januara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će sjutra uputiti zahtjev parlamentu da vanredna sjednica na kojoj bi se raspravljalo o budžetu, bude održana 21. januara, najavio je ministar bez portfelja zadužen za odnose sa Skupštinom, Milutin Butorović.

Butorović je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da žali zbog činjenice da budžet usljed opstrukcija opozicije nije usvojen na vrijeme.

“Već sjutra ćemo uputiti zahtjev Skupštini kako bismo pokušali da obezbijedimo usvajanje budžeta tokom januara, jer je to jedini način da se garantuje isplata uvećanih penzija i srazmjernih penzija” poručio je Butorović.

On je kazao da će osim Zakona o budžetu Vlada predložiti parlamentu da u dnevni red vanredne sjednice budu uvršteni, između ostalog, i prateći zakoni koji se tiču srazmjernih penzija i nastavka evropskog puta Crne Gore.

“Naš predlog će biti da se sjednica održi 21. januara i vjerujemo u konstruktivan odnos opozicije kako bi ovaj najvažniji zakon za državu bio usvojen na zadovoljstvo svih građana, posebno penzionera” zaključio je Butorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS