Vlada nastavlja sa subvencioniranjem računa za struju

Podgorica, (MINA) – Vlada će i ove godine nastaviti da subvencionira račune za struju ranjivih kategorija stanovništva, odlučeno je na današnjoj sjednici.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici je usvojena Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju.

“U skladu sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja Programa, a kojim su jasno propisane ranjive kategorije kao i iznosi subvencija, nastaviće se primjena ove vrste podrške do 31. decembra ove godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada usvojila usmenu informaciju o efektima ekonomske politike i stanju javnih finansija.

Premijer Dritan Abazović je, kako se navodi, informisao članove Vlade da je, prema podacima Centralne banke, Crna Gora do kraja novembra prošle godine, premašila milijardu EUR stranih direktnih investicija (SDI).

On je naveo da se procjenjuje da će prošla godina, što se tiče SDI biti najbolja godina u istoriji Crne Gore.

Vlada je usvojila i Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2023-2025. godina (PER 2023).

Kako se navodi, to je dokument u kome Vlada predstavlja svoju ekonomsku politiku za ovu godinu i srednjoročni period i osnova je za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu evropskih integracija.

Dokument se, kako su rekli iz Vlade, sastoji iz tri ključna poglavlja i to: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama.

Navodi se da su makroekonomske i fiskalne projekcije u PER-u 2023-2025 praćene setom od 19 prioritetnih reformskih mjera u odgovoru na tri najveća strukturna izazova crnogorske ekonomije.

Iz Vlade su kazali da su ti izazovi visoka nezaposlenost, naročito žena i mladih, kao i problem dugoročne nezaposlenosti, nepovoljan regulatorni okvir i postojanje neformalne ekonomije, kao i izazov zelene trazicije reflektovan u zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama.

„Reformske mjere obuhvataju izmjene zakonodavnog okvira, finansijskih ulaganja i sektorske podrške, kao i nova institucionalna rješenja, kojima se stvaraju preduslovi za ulaganja privatnog sektora i proširenje proizvodne baze“, naveli su iz Vlade.

Oni su dodali da su naročito značajne mjere digitalizacije i podsticanje razvoja inovacionih djelatnosti po konkurentnost i produktivnost domaće privrede.

„Generalno, mjere ekonomske i fiskalne politike, kao i strukturne reforme sadržane u PER-u za naredni srednjoročni period su u funkciji postizanja inkluzivnijeg ekonomskog rasta, a u određenoj mjeri i usklađenosti sa zajedničkim zaključcima EU i Crne Gore nakon sastanka ministarskog dijaloga 2022. godine“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Vlada usvojila i Informaciju o procesu osnivanju Fonda Ujedinjenih nacija za ubrzanje razvoja Crne Gore i finansijskom doprinosu Vlade Fondu.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koji je završen 31. decembra prošle godine.

U Informaciji se navodi da je uvođenje posebnog programa učinjeno u cilju razvoja Crne Gore, odnosno privlačenja stranih investicija koje će intenzivirati razvojne projekte u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, na ukupnom području Crne Gore, kao i intenzivnijeg razvoja manje razvijenih opština.

Kako je saopšteno, Vlada je na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma uvrstila 16 projekata, a radi se o planiranim ulaganjima ukupne visine od 444,32 miliona EUR, kapaciteta 2,764 smještajnih jedinica visoke kategorije.

“U biznis planovima ovih projekata je definisano da će se u okviru njihove realizacije stvoriti mogućnost za otvaranje novih 1.847 radnih mjesta”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, prema podacima Agencije za investicije, od početka realizacije Programa zaključno sa 30. decembrom prošle godine, predato ukupno 1.112 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, od kojih je, nakon detaljnih provjera, Ministarstvo unutrašnjih poslova za 244 aplikacije donijelo pozitivna rješenja.

“Ukupno je donijeto 807 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo, i to za 244 aplikanta i 563 za članove porodice”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je u diskusiji naglašeno da se u proceduri nalazi još 240 aplikacija (za 240 aplikanata i 547 članova porodice).

Oni su naveli da je zaključno sa 30. decembrom prošle godine, u svrhu troškova postupka uplaćeno 43.900.000 EUR.

Vlada je, kako se navodi, zadužila ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, pravde, finansija, unutrašnjih poslova, Agenciju za investicije i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore da formiraju Operativni tim koji će definisati pravni okvir i dati smjernice za dalje postupanje prema započetim projektima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS