Vlada i mali akcionari Instituta pregovaraju o planu restrukturiranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pregovori Vlade i dvije grupe malih akcionara Instituta “Simo Milošević” iz Igala u vezi sa izmjenom dijela plana restrukturiranja te kompanije, trajali su i u srijedu, a vjerovatno će biti nastavljeni i danas do 12 sati, saznaju Vijesti.

Za danas u 12 sati je zakazana Skupština akcionara.

Ti pregovori vode se u vezi sa djelovima plana koji se odnose na njegovo buduće poslovanje, kao i u vezi sa planiranom prodajiom dijela imovine Instituta, kako bi bile prihvatljive dijalu manjinskih akcionara.

Da bi plan restrukturiranja bio usvojen, potrebno je da za njega glasaju akcionari koji imaju dvije trećine vlasništva akcija. Država ima oko 56 odsto akcija, odnosno potrebna joj je podrška od malih akcionara koji imaju najmanje 10,2 odsto kapitala.

Vila Oliva, čiji je suvlasnik biznismen Žarko Rakčević, ima 27,4 odsto akcija, a preostali mali akcionari imaju ukupno oko 16 odsto akcija.

Na dnevnom redu Skupštine je plan restrukturiranja koji predviđa da se u Institut za četiri godine uloži 106 miliona EUR, od čega kroz dokapitalizaciju 64 miliona, od prodaje dijela zgrada Instituta 28,2 miliona, a iz kredita koji bi uzela kompanija 14,5 miliona.

U dnevni red je naknadno dodata i odluka o prvoj zatvorenoj dokapitalizaciji vrijednoj 23,5 miliona EUR, na koju imaju pravo postojeći akcionari.

Dokapitalizacija bi se obavljala po nominalnoj cijeni akcija koja sada iznosi 154,93 EUR, odnosno akcionari bi za toliko uloženog novca u kompaniju dobili jednu akciju. Sadašnja vrijednost akcije na berzi je 29,3 EUR.

Ukoliko bi danas bio usvojen plan restrukturiranja i odluka o dokapitalizaciji, odmah bi se pokrenulo proces za objavljivanje emisije akcija. U emisiji bi bilo ponuđeno 152,1 hiljada akcija po nominalnoj cijeni od 154,93 EUR, a dokapitalizacija bi trajala 30 dana. Svaki postojeći akcionar mogao bi u dokapitalizaciji da kupi broj akcija srazmjerno svom sadašnjem procentu vlasništva.

Kako je navedeno u predlogu odluke, dokapitalizacija bi bila uspješna ako bi prodali 70 odsto akcija. To znači da bi u dokapitalizaciji osim države sa 56 odsto vlasništva, trebalo da učestvuju i mali akcionari koji imaju najmanje 14 odsto vlasništva.

Ostaje nejasno da li bi mali akcionari u dokapitalizaciji kupovali akcije po 155 EUR, ako je Vlada prošle godine odbila da kupi akcije Vile Oliva po 58 EUR.

Plan predviđa da se u narednih 60 dana završi prvi dio dokapitalizacije, kao i naknadno donese odluka o prodaji dijela imovine, solitera i dječjeg odjeljenja, procijenjenih na devet miliona EUR.

Akcionari koji bi na sljedećoj Skupštini glasali protiv prodaje ove imovine Instituta, prema Zakonu o privrednim društvima, bili bi nesaglasni akcionari i imali bi pravo da zbog toga zatraže da im kompanija otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o spajanju.

Ukoliko bi se prije ove odluke o prodaji imovine obavila dokapitalizacija po cijeni od 154,93 EUR, nesaglasni akcionari bi prema tumačenju ove odredbe o neto vrijednosti imali pravo otkupa akcija po toj vrijednosti.

Cilj plana je da omogući Vladi da legalno pomogne ovu državnu kompaniju u skladu sa strogim EU standardima o državnoj pomoći i preduslov je za početak dokapitalizacije. Autori plana smatraju da će bez njegovog usvajanja Institut otići u stečaj, jer ima akumulirane gubitke od 30 miliona EUR, i da će prekinuti da obavlja djelatnost koja je i od javnog značaja.

Plan predviđa da se u ovoj godini obezbijede 41,3 miliona EUR, od toga 32,3 miliona kroz dokapitalizaciju i devet miliona eura prodajom dijela imovine Instituta, takozvanog Solitera i Dječjeg odjeljenja.

Taj novac, prema planu, bio bi potrošen tako što bi se sa 26 miliona EUR pokrila tekuća nelikvidnost, odnosno platili svi dugovi instituta od oko 24 miliona i isplatili očekivani nesaglasni akcionari koji bi glasali protiv odluke o prodaji imovine. Plan predviđa i da Vlada u ovom periodu objavi plan otkupa akcija od malih akcionara kako bi došla do najmanje dvije trećine vlasništva i za to bi bilo potrošeno 9,6 miliona EUR. U ovoj godini predviđene su i investicije od 5,5 miliona EUR u blokove B i T druge faze Instituta.

U narednoj godini, prema planu, u Institut bi bila uložena 32,2 miliona EUR, i to 20 miliona u rekonstrukciju bloka T, zatim deset miliona u blok B i dva miliona u blok D. Ovaj novac bio bi obezbijeđen tako što bi se 20,7 miliona dobilo iz nove dokapitalizacije, 4,5 miliona od prodaje E odjeljenja i sa sedam miliona koliko bi Institut dobio od kredita.

U trećoj godini restrukturiranja bilo bi potrebna 28,3 miliona EUR, od čega bi 12,2 miliona EUR bila potrošena na blok A, 7,2 miliona u blok D, četiri miliona u blok S, tri miliona u blok T i jedan milion u blok B. Ovaj novac bi se obezbijedio prodajom glavne zgrade prve faze Instituta za 14,8 miliona EUR, kao i šest miliona od dokapitalizacije i 7,5 miliona iz kredita Instituta.

U četvrtoj i završnoj godini restrukturiranja, 2028. godini, bilo bi uloženo pet miliona EUR od dokapitalizacije, i to dva miliona u blok A, i dva i po miliona u blok S.

Nakon završetka restrukturiranja u 2029, profit Instituta bi iznosio 4,9 miliona i nastavio bi da raste, pa bi za deset godina u 2034. bio 6,6 miliona EUR.

