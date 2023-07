Vlada i 4iG Grupa danas potpisuju memorandum o razumijevanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović i predsjednik 4iG Grupe, Gelert Jasai potpisaće danas memorandum o razumijevanju.

Iz Vlade su saopštili da je njihova i namjera 4iG Grupe da ubuduće prošire saradnju na polju razvoja 5G mreže, infrastrukture i uvođenja inovativnih rješenja, potencirajući istovremeno proces digitalizacije i ekonomiju zasnovanu na tehnologiji u svrhu unapređenja održivog ekonomskog rasta.

“4iG je ušao na tržište telekomunikacija Zapadnog Balkana kao strateški investitor 2021. akvizicijom društva Telenor Crna Gora. Kasnije preimenovan u One Crna Gora, taj mobilni operator je jedan od lidera i nosilaca tehnološkog razvoja na tržištu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, 4iG Grupa igra glavnu ulogu u širenju 5G mreže, projektima pametnih gradova u cilju postizanja održivog stanovanja i poboljšanja učinkovitosti informaciono-komunikacione infrastrukture u Crnoj Gori.

Iz Vlade su naveli da bogato iskustvo 4iG-a u digitalizaciji javnih usluga, razvoju i integraciji projekata e-uprave može poboljšati efikasnost javne uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS