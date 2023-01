Vlada hitno da reaguje i pomogne Institutu Igalo

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Situacija u Institutu “Simo Milošević” u Igalu je alarmantna i zato Vlada mora hitno da reaguje i pomogne, saopšteno je iz Prave Crne Gore.

Odbornica Prave Crne Gore u Skupštini Opštine Herceg Novi, Marina Vukalović, kazala je da se situacija u Institutu Igalo svakim danom sve više pogoršava.

“Institut Igalo bi zbog nagomilanih dugova mogao ubrzo ući u stečaj, ukoliko se ne pronađe način da se dugovi isplate. Blokiran je račun Instituta Igalo zbog nagomilanog duga od oko 30 miliona EUR”, navela je Vukalović u saopštenju.

Crnoj Gori je, kako smatra, neophodan Institut Igalo i zato se mora napraviti odgovarajući plan otplate kompletnog duga, da bi njegovo poslovanje moglo da bude stabilno u dugom roku.

“Vlada već duže vrijeme obećava da će pomoći Institutu Igalo, ali do sada data obećanja nijesu realizovana. Prava Crna Gora podržava protest zaposlenih u Institutu Igalo i poziva Vladu da konačno pređe sa riječi na djela i pomogne da se vrate nagomilani dugovi Instituta, kao i da omogući njegovo stabilno poslovanje”, rekla je Vukalović.

Zaposleni u Institutu Igalo, kako je rekla, već više decenija trpe posljedice lošeg upravljanja, a država Crna Gora, kao većinski vlasnik, nije preduzela odgovarajuće korake da Institut izvede na pravi put.

“Posljedice toga su da zaposleni ne dobijaju redovno zarade i da se dug Instituta gomila, zbog čega su zaposleni prinuđeni da tuže Institut i da protestuju”, rekla je Vukalović.

Institut Igalo, kako je poručila, ima izuzetnu važnost, jer se radi o jedinoj specijalizovanoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju u Crnoj Gori, na kojoj se liječe teške bolesti i povrede, kao što su bolesti srca, moždani udar, teški reumatizam, prelomi i slično.

“Usluge Instituta Igalo su prepoznatljive širom Evrope, tako da brojni pacijenti dolaze iz različitih država Evrope, kao što su Norveška, Švedska, Danska, Rusija, Ukrajina, kao i sa prostora bivših jugoslovenskih republika”, dodala je Vukalović.

Prema njenim riječima, da bi Institut Igalo mogao nastaviti da pruža kvalitetne usluge, neophodno je prije svega omogućiti normalno poslovanje, odnosno odblokirati njegov račun.

“Prvi korak u rješavanju problema Instituta Igalo je da se uplati iznos od 1,2 miliona EUR da bi se odblokirao račun Instituta”, zaključila je Vukalović.

