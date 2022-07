Vlada danas o produženju odluke o umanjenju akcize na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi, na predlog Ministarstva finansija, danas trebalo da razmatra produženje odluke o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Na Twitter nalogu Ministarstva finansija navedeno je da je resorni ministar Aleksandar Damjanović kazao da je taj resor predložilo za današnju sjednicu Vlade da akciza za gorivo bude i dalje umanjena za građane i privredu, kako bi se obuzdale cijene i plaćalo jeftinije gorivo.

Odluka o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, koja podrazumijeva njeno smanjenje od 50 odsto, važi do utorka.

Damjanović je, gostujući u jutarnjem programu TV Prva, kazao da će ta mjera biti nastavljena do kraja avgusta.

Odluka se od 10. maja primjenjuje sa umanjenjem od 40 odsto, a od 7. juna je akciza smanjena dodatno, odnosno ukupno 50 odsto.

