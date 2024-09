Više od polovine ekonomskih državljanstava dato licima porijeklom iz Rusije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, u periodu od 1. januara 2019. do 10. juna ove godine, za koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) ima podatke, dodijeljeno 2,07 hiljada ekonomskih državljanstva, od čega je više od polovine dato licima koja vode porijeklo iz Rusije.

“U top deset najčešćih država porijekla aplikanata, osim Rusije, nalaze se i Kina 190, Sjedinjene Američke Države (SAD) 107, Ukrajina 59, Vijetnam 49, Liban 45, Bjelorusija 43, Južnoafrička republika 40, Turska 39 i Egipat 38”, navodi se u saopštenju CGO.

Dodatnih 363 aplikanta porijeklom je iz 63 različite druge države, među kojima dominiraju države Azije i Afrike, dok za 63 nova državljana CGO nema podatke o porijeklu.

“Crnogorsko državljanstvo, u skladu sa Programom ekonomskog državljanstva, do sada nijesu dobili jedino oni koji su porijeklom sa kontinenata Južne Amerike i Antarktika”, rekli su iz CGO.

CGO je ranije dao presjek ovih državljanstava po broju koji je dodijeljen u svakoj od prethodne četiri Vlade, a uskoro će biti objavljena studija koja daje detaljniji uvid u sprovođenje, kako tvrde, kontroverznog Programa ekonomskog državljanstva.

Istraživanje je napravljeno kroz progam CGO podržan kroz Core grant regionalni projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

