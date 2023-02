Vešović: Penzioneri ogorčeni povećanjem penzija od samo 2,5 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savez udruženja penzionera ne prihvata najavljeno povećanje penzija od 2,5 odsto, jer smatraju da bi ono trebalo da bude više, kako im je najavio ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštili su njegovi predstavnici.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera, Branko Vešović, rekao je da je iznenađen da podatak o povećanju penzija ne saopštava Upravni odbor Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO), nego vršilac dužnosti direktora Ranko Aligrudić.

“Smatram da Upravni odbor Fonda PIO treba da dobije relevantne podatke od Monstata po takozvanoj modifikovanoj metodi obračunavanja penzija. Savez udruženja penzionera niko ništa ne pita. Imajući u vidu da je inflacija veća od 20 odsto, iako se kaže da je samo 13,5 odsto, smatram da to nije tačno. Sa ovim povećanjem su ogorčeni svi penzioneri iz 25 opštinskih udruženja”, kazao je Vešović.

On je dodao da i pored obećanja premijera Dritana Abazovića da će se nakon praznika sastati sa predstavnicima ministarstava rada i socijalnog staranja i finansija i rukovodstvom Fonda PIO, toga nije bilo.

“Trebalo je da se sastanemo i razgovoramo o aktuelnim problemima za penzionere, međutim, do tog sastanka još nije došlo. Mi smo dopisom podsjetili premijera 16. januara na njegovo obećanje i da je taj sastanak neophodan za naše buduće funkcionisanje. Međutim, do danas nikakav odgovor nijesmo dobili”, naveo je Vešović.

Na sjednici Upravnog odbora 25. decembra, Vešović je obavijestio članove o tom sastanku, od kojeg su očekivali da će doprinijeti rješenju nekih problema.

