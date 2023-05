Veliko interesovanje za programe podrške privredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za programe za unapređenje konkurentnosti privrede i razvoj zanatstva vlada veliko interesovanje, pri čemu je dostignut budžet za programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u tom Ministarstvu, Olivera Vukajlović, kazala je da su do sada imali veliki broj prijava.

“Interesovanja ima puno i imamo veliki broj prijava. Najviše interesovanje je za nabavku opreme. To su i najvrijednije linije u smislu budžetskih sredstava koja su za njih opredijeljene, one su vrijedne dva miliona”, rekla je Vukajlović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona je podsjetila da su 25. aprila postavili obavještenje na sajtu Ministarstva da je dostignut budžet za liniju za nabavku opreme velike vrijednosti.

Ministarstvo je raspisalo 11. aprila javne pozive za programe za unapređenje konkurentnosti privrede, vrijedan tri miliona EUR, i za razvoj i promociju zanatstva u vrijednosti od 175 hiljada EUR.

“Imali smo veliki broj prijava za jako kratak vremenski period tako da je interesovanje privrede ogromno i meni je jako drago što je tako. To mi samo govori da je informacija o programu prisutna i da je privreda već upoznata sa činjenicom da on postoji, da je ta podrška značajna i to je jedan dobar signal za nas kao kreatore programa”, ocijenila je Vukajlović.

Ona je navela da veliko interesovanje vlada i za nabavku opreme male vrijednosti i za internacionalizaciju.

“Cilj je da se iskoriste sva sredstva, jer samo tako postižemo taj efekat da smo privredi pomogli i mislim da će oni to prepoznati i iskoristiti sva sredstva”, dodala je Vukajlović.

Javni pozivi podrazumijevaju da Ministarstvo odnosno Vlada refundira određena sredstva koja su preduzeća imala prilikom neke investicije.

“Najviše sredstava je upravo usmjereno u to da preduzeća mogu da investiraju u nabavku opreme”, rekla je Vukajlović.

Kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede, u okviru kojeg postoji devet programskih linija, u Ministarstvu su se trudili da inkorporiraju sve sektore da bi preduzeća mogla da imaju jedan širok dijapazon mogućnosti i apliciraju za podršku i dodjelu odnosno refundaciju sredstava.

Za podršku, kako je navela, mogu da apliciraju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici.

“Naši korisnici koji budu čitali program vidjeće jedan aneks gdje su prikazane sve djelatnosti koje se podržavaju i koje ne mogu biti predmet podrške. Tu smo se potrudili da korisnici vide da li njihova šifra djelatnosti pripada tom rangu djelatnosti koje se finansiraju”, rekla je Vukajlović.

Ona je navela da im je privreda jasno ukazivala na to da su neke ciljne grupe kao što su žene i mladi u biznisu i dalje ranjivi i da moraju dodatno da ih podrže.

“Tako da smo se odlučili da ove godine imamo jednu novu liniju koja se zove Vaučeri za žene i mlade. Ona je malo specifična jer odudara od naših standardnih načina podrške”, kazala je Vukajlović.

Ona je podsjetila da Ministarstvo refundira sredstva tako da preduzeće samo isfinansira trošak, a nakon toga refundiraju sredstva u određenom procentu.

“Mladi i žene u biznisu kao ranjive ciljne grupe su nam ukazali na to da naš način na koji refundiramo sredstva za njih nije prihvatljiv. Jasno nam je ukazano da žene i mladi imaju ograničen pristup finansijama i da nemaju sredstava ni početni kapital da sami isfinansiraju cjelokupnu aktivnost i onda smo se odlučili da njima unaprijed uplatimo 70 odsto, a oni da isfinansiraju ostalih 30 odsto”, objasnila je Vukajlović.

Druga nova linija je unapređenje marketing aktivnosti, u cilju bolje prepoznatljivosti naših preduzeća na tržištu.

“Što se tiče ostalih linija, tu imamo standardnu liniju za podršku u nabavci opreme male i velike vrijednosti, digitalizaciji, cirkularnoj ekonomiji, kao i internacionalizaciji odnosno nastupu koji preduzeća imaju na međunarodnim sajmovima. Ne smijemo zaboraviti ni nefinansijsku podršku koju preduzeća imaju kroz ovaj program, tako da mi se čini da je ovo jedan dobar set finansijsko-nefinansijske podrške za naša preduzeća i da će svako naći nešto za sebe”, poručila je Vukajlović.

Ona je podsjetila da je način apliciranja kao i do sada, u potpunosti online.

“Imamo povratnu informaciju da je način jednostavan i da odgovara svima. Vrlo jednostavno aplicirate kroz set boksova i polja i papirološki ne postoji ništa što treba da predate. Putem platforme dobijete odgovor da je prijava prihvaćena”, navela je Vukajlović.

Javni pozivi su otvoreni do 30. septembra, što je, kako je kazala Vukajlović, dovoljan period da preduzeća apliciraju i da ispune sve aktivnosti koje su sami definisali da žele da odrade.

“Nakon toga slijedi proces refundacije sredstava do kraja godine. Tako da ima dovoljno vremena”, rekla je Vukajlović.

Ona je kazala da je cilj programa da se podigne konkurentnost malih i srednjih preduzeća naše privrede, od kojih je mahom sačinjena, kao i da budu prepoznatljivi i vidljivi na domaćem tržištu i da se pripreme za buduće jedinstveno tržište čiji će biti dio.

“Osim direktne podrške i subvencije, želimo da preduzeća prođu taj dio nefinansijske obuke, što je jednako važno kao i finansijska”, navela je Vukajlović.

Cilj je da, kako je kazala, preduzeća unaprijede svoje poslovne procese i edukacije zaposlenih.

“Program pruža dosta benefita. Jedna važna ciljna grupa – zanatlije ima mogućnost da kroz program dobije potrebnu podršku. Trudimo se kao resor da se obuhvate sve ciljne grupe i mislimo da smo kroz ova dva programa to i uspjeli”, rekla je Vukajlović.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je iz energetskog paketa EU povuklo pet miliona EUR podrške za mala i srednja preduzeća kroz dva programa za podršku energetskoj efikasnosti u oblastima industrije i turizma.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma zajedno sa Ministarstvom kapitalnih investicija priprema ta dva programa, koji su u finalnoj fazi. Biće namijenjeni podršci tog segmenta. Tu su ciljano targetirani sektori gdje vidimo potencijal za napredak u oblasti energetske efikasnosti”, navela je Vukajlović.

Ona je ocijenila da je targetiran segment industrije jer je to neminovnost za prelazak na neki takav vid poslovanja, a turizam jer je to grana na koju se Crna Gora dosta oslanja.

“Programi će biti vrlo brzo i pozivam privredu da obrati pažnju i da iskoristi sredstva, jer će zaista biti značajna”, zaključila je Vukajlović.

