Veliko interesovanje za novu avio-liniju Riga -Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova avio-linija Riga -Tivat, koja će u periodu od maja do oktobra biti organizovana dva puta sedmično, trebalo bi da doprinese generisanju još većeg turističkog prometa sa tog tržišta, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Oni su objasnili da je nova avio-linija predstavljena na sajmu turizma Balttour, koji je u petak počeo u Rigi i koji će trajati do sjutra. Naime, nacionalni avio-prevoznik Letonije, Air Baltic, u petak organizovao predstavljanje novih avio-linija, među kojima je i ona od Rige do Tivta, koja će se realizovati od 4. maja do 28. septembra.

Regionalna menadžerka Air Baltica, Maria Radčenko, potvrdila je veliko interesovanje za liniju.

„Veoma smo srećni zbog nove avio-linije. Korisnici naših letova, moći će da uživaju u ljepoti Crne Gore, a pored njih ovu avio relaciju koristiće i turisti iz Skandinavije i ostalih djelova Evrope, kako bi otkrili brojne mogućnosti koje ova destinacija pruža“, poručila je Radčenko.

Iz NTO su kazali da se turistička ponuda Crne Gore prvi put predstavlja na sajmu Balttour. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja kada su u pitanju tržišta Letonije, Litvanije i Estonije, koji je okupio oko 900 izlagača iz 30 svjetskih destinacija, pet hiljada profesionalca iz oblasti turizma iz baltičkih zemalja i preko 30 hiljada posjetilaca.

Počasna konzulka Crne Gore u Letoniji, Helena Ruduša, poručila je da je srećna što Crna Gora napokon učestvuje na sajmu, jer za nju vlada veliko interesovanje.

“Zemlja je prelijepa, i narod Letonije, Litvanije i Estonije koji posjeti današnji sajam može da osjeti, i vidi ljepote Crne Gore koja pruža razne mogućnosti posjetiocima. To će posebno doći do izražaja ovog ljeta, jer nas od maja očekuje i avio-linija Riga-Tivat“, poručila je Ruduša.

Tokom tri dana sajma, NTO i drugi turistički subjekti su predstavili Crnu Goru kao atraktivnu cjelogodišnju destinaciju, a na štandu su se našli brojni crnogorski autentični proizvodi.

Strateški partner NTO agencija Gold Travel nosi pozitivne impresije sa sajma, a predstavnik agencije, Enis Cikotić, poručio je da bi produženje trajanja avio-linije Riga-Tivat tokom čitave godine imalo odličnog efekta na crnogorsku privredu.

“Naša agencija prvi put ove godine učestvuje na sajmu Baltur i vidimo da je interesovanje zaista veliko. Smatramo da pored velikog interesovanja za ljetnju turističku sezonu, postoji zainteresovanost i za aktivnosti tokom cijele godine, što mi kao agencija i nudimo. Mogu reći da smo se dobro pripremili i da možemo odgovoriti zahtjevima ljudi koji planiraju da posjete Crnu Goru, te očekujem da sve ove aktivnosti i direktna konekcija Crnoj Gori donesu dobre rezultate i uspješne sezone“, kazao je Cikotić.

Lokalne turističke organizacije izuzetno su zadovoljne učešćem na sajmu, te su iz TO Ulcinj poručili da se nadaju dobroj posjeti.

Direktor TO Ulcinj, Ćazim Hodžić, rekao je da su se na sajmu okupile sve bitnije baltičke turističke agencije.

„Što se tiče Opštine Ulcinj, ostvarili smo dosta kontakata, i razmijenili iskustva. Turoperatori sa ovih područja su u septembru mjesecu boravili u Ulcinju, a danas smo obnovili ta poznanstva i to će sigurno imati pozitivnog efekta na narednu sezonu“, rekao je Hodžić.

Predstavnica NTO Svetlana Tomković poručila je da će u cilju dodatne promocije raznih segmenata crnogorske turističke ponude na ovom tržištu, NTO već polovinom februara realizovati studijsku posjetu turoperatora iz baltičkih zemalja.

“Sajam je nastavak promotivnih aktivnosti. Mi smo već krajem prošle godine imali grupu turoperatora iz baltičkih zemalja, i oni su se oduševili ponudom Crne Gore, i poželjeli da opet dođu. Tom prilikom su se upoznali sa našim primorjem, dok se sada mogu upoznati sa centralnim i sjevernim dijelom. Aktivnosti će se nastaviti i tokom cijele godine u cilju povećanja vidljivosti destinacije na tim emitivnim držištima, kao i povećanju turističkog prometa“, zaključila je Tomković.

Prema podacima Monstata za prvih 11 mjeseci prethodne godine, broj turista iz Letonije bio je duplo veći nego 2021. godine, što ukazuje na rastuće trendove za ponudu Crne Gore. Očekuje se da će pokretanje direktne avio-linije ove godine doprinijeti generisanju još većeg turističkog prometa sa ovog tržišta.

Na crnogorskom štandu su ponudu predstavili i strateški partneri NTO – Hotelska grupacija Budvanska rivijera i turistička agencija Gold travel, lokalne turističke organizacije Podgorice i Ulcinja, kao i turistička agencija R tours, hoteli Park, Huma, Stara Čaršija i hotelska grupacija Montenegro Stars.

