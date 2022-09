Veliki potencijali za snažniju ekonomsku saradnju sa Finskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prostor za saradnju crnogorskih i finskih kompanija postoji u proizvodnji organske hrane, vode, šumarstvu, ribarstvu, turizmu, posebno zdravstvenom, obnovljivim izvorima energije i upravljanju otpadom, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, na forumu privrednika dvije države.

Ona je, na forumu koji su u Podgorici organizovale PKCG i Ambasada Finske, kazala da je u posljednjem periodu primjetan rast broja finskih kompanija na crnogorskom tržištu.

„Položaj Crne Gore i njen privredni potencijal, mogao bi doprinijeti da ona postane prva stanica širenja kompanija iz Finske na područje Balkana“, rekla je Drakić na forumu koji bi trebalo da doprinese snaženju ekonomskih veza između dvije države i uspostavljanju partnerstava među kompanijama.

Ona smatra da iskustva Finske mogu doprinijeti zelenoj transformaciji crnogorske ekonomije, te pomoći da kompanije iz Crne Gore lakše usvoje model cirkularnog poslovanja.

„Znajući da je Finska jedna od zemalja lidera u razvoju rudarske industrije, sa odličnom reputacijom u svijetu, prije svega zbog primjene najviših standarda, tehničkih i ekoloških – otvara se veliki prostor za saradnju u ovoj oblasti posebno imajući u vidu ekonomske trendove i potrebe tržišta u Evropi“, navela je Drakić.

Ona je dodala da iskustva Finske u razvoju start-upova i inovacija, posebno u IT sektoru, mogu biti od izuzetne koristi za crnogorsku privredu.

Drakić je pozvala na razmjenu znanja i ideja u cilju podsticanja razvoja preduzetništva u svim segmentima društva.

Generalna direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Renata Milutinović, kazala da Crna Gora ima jako liberalan ekonomski režim što predstavlja povoljnost za sve potencijalne investitore.

„Ukupna robna razmjena sa Finskom u prošloj godini bila je simboličnih 3,3 miliona EUR, dok je 2,2 hiljade turista iz te zemlje posjetilo Crnu Goru. Investicije iz Finske su na niskom nivou. Nadam se da će vrlo brzo doći do korekcije ovih podataka, jer postoji veliki prostor za uspostavljanje jače i kvalitetnije poslovne saradnje“, rekla je Milutinović.

Ona je dodala da bi dolaskom na crnogorsko tržište investitori donijeli kapital, znanje i iskustvo, ali i sistem vrijednosti zasnovan na društveno odgovornom poslovanju.

„Podržaćemo sve aktivnosti koje pomažu značajnom povećanju robne razmjene između naše dvije zemlje. Očekujemo da će naša i podrška privrednih komora Crne Gore i Finske doprinijeti snažnijem povezivanju privrednika i brzim rezultatima današnjeg foruma“, saopštila je Milutinović.

Finski ambasador Kimmo Lahdevirta kazao je na forumu da je sve više investitora iz Finske, posebno iz oblasti čiste, odnosno zelene tehnologije, zainteresovano je za Crnu Goru.

„I kao budući saveznici u NATO-u, verujem da imamo mogućnosti za razvoj saradnje i u novim oblastima. Finska će nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu ka EU i zelenijoj budućnosti, uključujući efikasnije industrijske procese, upravljanje otpadom i tretman voda, bolji kvalitet vazduha, te održive i zelene investicije. Zelena tranzicija je definitivno odlična prilika za nove investicije, otvaranje novih radnih mejsta, jačanje lokalnog tržišta i biznisa oko njega“, rekao je Lahdevirta.

On smatra da je forum dobra prilika za nastavak saradnje finskih i crnogorskih kompanija i institucija.

„Iako je trgovinska razmjena naših zemalja značajno porasla prošle godine, ona je i dalje na veoma niskom nivou i ima mnogo prostora za unapređenje. Međutim, ovaj događaj pokazuje da postoji veći interes Finske za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom“, poručio je Lahdevirta.

Forum, koji je organizovan u PKCG, bio je prilika da se razmijene informacije o ekonomskim ambijentima Crne Gore i Finske, te kroz bilateralne razgovore privrednika uspostavi konkretna saradnja na zajedničkim projektima.

U radu foruma učestvovalo je više od 40 predstavnika kompanija dvije države, među kojima su najzastupljenije bile metalska i procesna industrija, energetika i rudarstvo, te upravljanje otpadom.

