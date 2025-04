Velika plaža i Buljarica za građane a ne političare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) poručila je u otvorenom pismu poslanicima vladajućih partija da Veliku plažu, Buljaricu i Jaz nijesu čuvali za političare, već za građane i generacije koje dolaze.

“Veliku plažu, Buljaricu i Jaz nijesmo čuvali za političare. Nijesmo ih čuvali za funkcije, fotelje i investicione planove. Čuvali smo ih za građane, za prirodu, za generacije koje dolaze”, navodi se u saopštenju.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su rekli da su prolazili golgotu zbog toga što nijesu ćutali.

“Zajedno smo ih branili. Vi ste tada bili sa nama – rame uz rame. Pozivali ste na proteste protiv bivšeg režima kad su htjeli da obalu predaju njihovim prijateljima”, rekli su iz MANS-a.

A sada, kako su naveli, hoće da daju ono što smo zajedno sačuvali.

“Da nastavite tamo gdje su oni stali. I sada ste vi ti koji žele da nas ućutkaju. Ali znajte: ovo nije pitanje vlasti. Niti opozicije. Ovo je pitanje savjesti, obraza i časti”, kazali su iz MANS-a.

U pismu su naveli da Velika plaža, Buljarica i Jaz nijesu trofeji vlasti, već biseri Crne Gore.

“I nećemo ih dati – ni njima, ni vama ni nikome”, poručili su iz MANS-a u otvorenom pismu.

