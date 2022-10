Vektra garantovala samo knjigovodstvenom vrijednošću opreme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pljevaljska Vektra Jakić je za kredit od tri miliona USD iz Abu Dabi fonda za razvoj garantovala knjigovodstvenom vrijednošću opreme peletare u Pljevljima, a ne tržišnom, pokazuje dokumentacija u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP-a su saopštili da uopšte nije uspostavljena hipoteka nad samom fabrikom, kojoj je odobren kredit.

„To otvara pitanje zašto se država, odnosno tadašnje Ministarstvo poljoprivrede, kojim je rukovodio kadar Demokratske partije socijalista (DPS) Petar Ivanović, nije obezbijedila kvalitetnim kolateralom, da se država ima iz čega u potpunosti naplatiti u slučaju kašnjenja otplate kredita ili njegovog nevraćanja. Uobičajeno je da se za veće kredite traže upisi hipoteka na nekretninama“, naveli su iz ASP-a.

Firma Vektra Jakić je, kako su dodali, u vlasništvu podgoričkog biznismena Dragana Brkovića, koji se u javnosti smatra jednim od biznismena sa bliskim konekcijama sa bivšom vlašću DPS-a.

„Ta firma jedna je od šest koje ne vraćaju uzeti kredit iz Abu Dabi Fonda za razvoj, nego je njegova otplata sada pala na teret svih poreskih obveznika, dok afera Abu Dabi već mjesecima zaokuplja domaću javnost“, rekli su iz APS-a.

Prema ugovoru o kreditu između Vektre Jakić i Ministarstva poljoprivrede i održivog razvoja iz oktobra 2015. godine, koji je u posjedu ASP-a, pljevaljskoj firmi je odobreno tri miliona USD, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5 odsto, naknadu od 0,5 odsto godišnje, rok otplate od 16 i po godina, a uz grejs period od tri i po godine.

„Iako se platni promet u zemlji realizuje u eurima, jer tako zakon nalaže, u ugovoru o kreditu se navodi da će korisnik kredita Ministarstvu poljoprivrede na račun otvoren u Prvoj banci vraćati rate kredita u dolarima. Račun u Prvoj banci je tadašnje Ministarstvo otvorilo mimo trezora i to je u suprotnosti sa imperativnim zakonskim normama“, navodi se u saopštenju.

Kako tvrde iz ASP-a, u odvojenom ugovoru o zalozi pokretnih stvari između Vekre Jakić i Ministarstva poljoprivrede, pljevaljska firma je kao kolateral, odnosno obezbjeđenje kredita, založila tehničku i industrijsku opremu za peletaru Vektra Jakić, čija je knjigovodstvena vrijednost po specifikaciji prikazana u iznosu od 5,1 miliona EUR, a zaloga se odnosila i na buduću opremu koja bi se stekla.

„Dakle, zaloga je ustanovljena na osnovu knjigovodstvene, a ne tržišne vrijednosti opreme u trenutku zaključenja ugovora, a koji bi obuhvatio i amortizacioni period u odnosu na dužinu trajanja kredita, ugovorenog na čak 16 i po godina. Knjigovodstvena vrijednost je ono što je upisano u poslovnim knjigama i njena stvarna, odnosno tržišna vrijednost, može biti potpuno drugačija, što znači da je tržišna vrijednost opreme u peletari u trenutku zaključenja ugovora bila nepoznata“, dodaje se u saopštenju.

Iz ASP-a su kazali i da je nejasno zašto nije ustanovljena hipoteka kao sredstvo obezbjeđenja na samoj fabrici peletari. U biznis planu, vrijednost tog građevinskog objekta je prikazana od 2,7 miliona EUR.

„Kredit je trebalo da pokrene proizvodnju peleta, dok je u peletari prikazano 14 zaposlenih. U javnosti je više puta navođeno da su krediti nenamjenski trošeni, ali nema detaljnijih informacija za koje nemanjenske svrhe, kao ni podataka kolika je do sada šteta za državu, ne samo po osnovu dosadašnjeg vraćanja rata i povezanih troškova, već ni štete po osnovu izostanka zaposlenja“, rekli su iz ASP-a.

Iz ASP-a su naveli da je te 2015. godine ukupni biznis Brkovića bio ozbiljno narušen, ali to tadašnju vladu nije spriječilo da mu dodijeli kredit iz Abu Dabi Fonda za razvoj.

„Istragu o ukupnom kreditnom poslu sa Abu Dabi, iz kojeg je za više korisnika kredita povučeno nepunih 30 miliona američkih USD, preduzima Specijalno državno tužilaštvo“, zaključuje se u saopštenju.

