Veći promet robe u trgovini na malo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet robe u trgovini na malo u četvrtom kvartalu prošle godine je, u odnosu na isti period 2021, veći 30,9 odsto u tekućim i 11,6 odsto u stalnim cijenama, pokazuju podaci Monstata.

Promet robe u trgovini na malo u četvrtom prošlogodšnjem tromjesečju bio je manji 14,3 odsto u tekućim i 16,6 odsto u stalnim cijenama, u odnosu na treći kvartal prošle godine.

Statističari su izračunali da je promet u trgovini na malo motornim gorivima u četvrtom kvartalu prošle godine, u odnosu na isti period 2021, veći 34,5 odsto, dok je u poređenju sa trećim prošlogodišnjim kvartalom manji 25,3 odsto.

“Promet u trgovini na malo prehranom u četvrtom kvartalu je, u odnosu na isti period 2021, veći 32,3 odsto, dok je u poređenju sa trećim prošlogodišnjim kvartalom manji 19,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u četvrtom tromjesečju prošle godine veći u odnosu na isti period 2021 i u odnosu na treći prošlogodišnji kvartal, 18,2 odsto, odnosno 7,9 odsto.

“Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u četvrtom kvartalu prošle godine veći 32,5 odsto u odnosu na isti period 2021, dok je 9,7 odsto manji u odnosu na treći prošlogodišnji kvartal.

