Važno raditi na izgradnji kadra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se nije dovoljno radilo na izgradnji kadra, dok je obrazovni sistem u raskoraku sa privredom, pa je danas jako teško naći proizvodnog radnika, ocijenio je izvršni direktor kompanije Remid Vis, Slobodan Stanić.

Stanić je u podkastu Privredne komore (PKCG) Snaga je u svima nama, ukazao na izazove sa kojima se suočava tržište rada u Crnoj Gori, posebno naglašavajući problematiku zapošljavanja u proizvodnom sektoru.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, izrazio zabrinutost zbog nedostatka dugoročnog planiranja i razvoja radne snage.

“Nijesmo gajili ambijent u kojem ćemo laganije naći radnike. I mi kao poslodavci i oni kao članovi tima, da imamo benefite na duže staze”, kazao je Stanić i naglasio potrebu za promišljenijim pristupom u razvoju tržišta rada, kao i za zajedničkim naporima poslodavaca i zaposlenih u stvaranju stabilnijeg i produktivnijeg radnog okruženja.

Stanić je kazao da je način razmišljanja u Crnoj Gori najveća barijera, te da smo sredina koja ne podržava talente.

Prema njegovim riječima, ljudi su najveći kapital, kojem je njegova kompanija veoma posvećena.

Stanić smatra da se kompanije iz Crne Gore zbog malog tržišta, ali i iz zemalja regiona, moraju udruživati i nastupati zajedno prema globalnom tržištu.

„Privreda ne može da funkcioniše na individulnom nivou. Niko ne može sam, snaga je u svima nama. Kao u fizici o slaganju sila – ako svi guramo u jednom pravcu, tijelo se kreće, a ako guramo sa različitih strana mi smo tu gdje jesmo“, rekao je Stanić.

On rukovodi porodičnom firmom koja se bavi remontom mašina i izradom dijelova.

Stanić smatra da prave konkurencije nema, upravo zbog ograničenog tržišta, a zagovornik je kupovine domaćih, crnogorskih proizvoda, i korišćenja usluga koje pružaju crnogorske kompanije.

Uspjeh u biznisu postigao je velikim radom i investiranjem u sebe. Radni dan mu traje više od 12 sati, te radi i vikendom.

“Sve što želimo da naučimo dato nam je i ništa nije skriveno. Trudio sam se da izgradimo sistem gdje smo srećni, gdje radimo”, poručio je Stanić.

On je dodao da ništa ne prepušta slučajnosti i da na izazove gleda kao na šansu za napredak i priliku da budu uzor drugima.

Njegova kompanija djeluje ekološki i recikliraju nusproizvode od metala, pa su postali – zeleni.

“Mi za sve vrste industrije proizvodimo rezervne dijelove, popravljamo stvari i dajemo im novi život. Nemamo nikakav nusproizvod koji je loš za zajednicu i ekologiju“, rekao je Stanić i dodao da sve ostatke iz proizvodnje i rada recikliraju.

Greške za njega ne predstavljaju neuspjeh, već su prilika za razvoj.

Stanić je ocijenio i da otvorenost u komunikaciji mora da se unaprijedi, zato što predstavlja, takođe, snagu svih nas.

Mladim budućim preduzetnicima je poručio da slušaju i prate sebe, svoju viziju i kreativu i da se ne obaziru na onoga kod koga ne osjete iskrenost.

“Svaki rad se mora isplatiti. Nema opcije da nema rezultata“, poručio je Stanić.

Cio podkast se može pogledati na YouTube kanalu PKCG https://www.youtube.com/watch?v=SQqB6y8THjM.

Stanić je bio gost šestog od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sat i 30 minuta na drugom programu RTCG i Youtube kanalu PKCG.

U razgovorima se istražuju ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika ili vlasnica tih kompanija.

Kroz kampanju Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske biznis zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivišući buduće liderke i lidere da se odvaže na preduzetničke korake.

