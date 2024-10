Važna uloga civilnog društva u uspješnom pristupanju EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uloga civilnog društva je važna u napretku na putu pristupanja, uključujući značaj podrške temeljnim vrijednostima EU, saopšteno je na forumu pod nazivom Ka uspješnom proširenju EU.

U radu foruma koji je održan danas učestvovao je potpredsjednik Privredne komore (PKCG) Pavle D. Radovanović, kao predstavnik kandidata za proširenje u okviru Evropskog ekonomskog socijalnog komiteta (EESC).

Iz PKCG je saopšteno da je Komitet na forumu okupio visoke predstavnike Evropske komisije, država članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Događaj je otvorio predsjednik Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta, Oliver Röpke, a među učesnicima diskusija koje su organizovane u uvodnom dijelu i tokom panela o dinamičnom građanskom društvu kao preduslovu za uspješan proces proširenja i o dijalogu sa građanskim društvom – razmjena dobre prakse i naučenih lekcija kao put naprijed bili su crnogorska ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, resorni evropski komesari, predstavnici vlada, privrednih komora, kao i organizacija civilnog sektora.

Evropski ekonomsko-socijalni komitet je sastavni dio EU. Osnovan je Rimskim ugovorom 1957. godine kako bi savjetovao donosioce odluka u EU i obezbijedio da organizacije i mreže civilnog društva širom kontinenta mogu uticati na njegov razvoj.

EESC je jedinstven forum za konsultacije, dijalog i konsenzus predstavnika svih sektora organizovanog civilnog društva. Ove organizacije često djeluju kao posrednici između donosilaca odluka i javnosti, omogućavajući aktivnu ulogu u promjenama ili podršci specifičnim ciljevima za opšte dobro.

„Cilj EESC-a je da pomogne da kreiranje politike i zakonodavstvo EU budu demokratskiji i efikasniji i da istinski odražavaju potrebe građana EU. Značajan broj inicijativa EU za zakonodavstvo mora se dostaviti EESC-u na obavezno mišljenje prije njihovog usvajanja“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS