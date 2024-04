Valorizacija razvojnih potencijala Ulcinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjesnim zalaganjem i infrastrukturnim osnaživanjem primorske regije primorske regije u narednom periodu, očekuje se da će se u najbitnijem valorizovati razvojni potencijal Ulcinja, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je čestitao rukovodstvu i građanima Ulcinja Dan opštine, 6. april uz želju da nastupajuća ljetnja turistička sezona na ulcinjskoj rivijeri i u cijeloj državi bude uspješna i da se u potpunosti ostvare planirani ciljevi.

„Očekujem da ćemo obostrano savjesnim zalaganjem i infrastrukturnim osnaživanjem primorske regije u narednom periodu, uspjeti da u najbitnijem valorizujemo ogroman razvojni potencijal Ulcinja“, rekao je Spajić.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Ulcinj Omeru Bajraktariju, predsjedniku Skupštine opštine Ardijanu Mavriću, odbornicama i odbornicima, građankama i građanima.

„Uvjereni da visoko cijenite napore Vlade na stvaranju stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta, kako bi državne kapacitete učinili konkurentnijim u međunarodnim okvirima, još snažnije ćemo djelovati u pravcu jačanja građanske harmonije, regionalne saradnje i sprovođenja proevropskih politika“, zaključio je Spajić u čestitki.

