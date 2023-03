Uz saradnju sa kompanijom One lakše do ski pasa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skijališta Crne Gore i kompanija One potpisali su ugovor o saradnji kojim je ozvaničeno partnerstvo koje će u narednom periodu doprinijeti razvoju zimskog turizma i donijeti nove pogodnosti za skijaše.

Prvi korak u ovoj saradnji je prodaja ski pasova u poslovnici kompanije One u podgoričkom šoping molu Big Fashion, prenosi Mediabiro.

Izvršni direktor Skijališta, Đuro Milošević, kazao je da saradnja između ove dvije kompanije ima za cilj da pruži korisnicima jedinstveno iskustvo zimskog odmora u Crnoj Gori.

“Ova saradnja je važna za nas, jer nam omogućava da zaljubljenicima u ovaj sport, za sada u Podgorici, ponudimo jednostavan način kupovine ski pasova, kao i pristup informacijama o skijalištima u Crnoj Gori. Ove godine svi ljubitelji skijanja mogu u One poslovnici u Big Fashion-u kupiti ski pas, a imamo puno planova za sljedeću sezonu koje ćemo zajedno realizovati”, rekao je Milošević.

Kompanija One, kao jedna od vodećih u Crnoj Gori, kroz svoje usluge u svakom trenutku pruža doprinos razvoju crnogorskog turizma.

Da je u potpunosti okrenuta unapređenju korisničkog iskustva svjedoči i ova saradnja, kojom One olakšava planiranje i organizaciju zimskog odmora.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, saopštio je da su nakon saradnje sa ski-centrom 1450, tokom koje su omogućili livestreaming staza, sada udruženi i sa Skijalištima Crne Gore.

“Uvjereni smo da će svima koji vole skijanje ovo partnerstvo tek donijeti dodatnu vrijednost, a našim korisnicima omogućiti brojne benefite. Konačno, kao kompanija posvećena razvoju turizma u našoj zemlji, sigurni smo da ćemo i na ovaj način doprinijeti crnogorskoj turističkoj ponudi”, naveo je Mitrović.

Ovo partnerstvo ima potencijal da otvori vrata dugoročnoj saradnji između ove dvije kompanije, kao i da zajedničkim inicijativama nastave da doprinose razvoju zimskog turizma u Crnoj Gori.

