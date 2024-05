Uz radnike Košute rješavaju i zahtjeve ostalih radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će učiniti sve da pomogne bivšim radnicima cetinjske fabrike obuće, Košuta, ali ne može precizirati rokove i načine rješavanja, jer ima sličnih zahtjeva i od drugih bivših zaposlenih.

Ministarska rada i socijalnog staranja, Naida Nišić, kazala je na konferenciji za novinare da Vlada intenzivno razmatra sva ta pitanja koja su je sačekala iz prošlosti i čije rješavanje zahtijeva isplatu milionskih iznosa.

„To su radnici koji su ostali bez posla prije 20, 30 i više godina. Mi kao odgovorna Vlada ćemo uraditi sve što bude u našoj moći u fiskalnom momentu koji bude izvodljiv, ali tih pitanja iz prošlosti je jako puno. Ne možemo se samo okrenuti prema jednim radnicima, a druge da zanemarimo“, saopštila je Nišić i dodala da imaju 20 hiljada zahtjeva.

Ona je rekla da joj je žao što su se radnici Košute našli u ovakvoj situaciji, navodeći da će Vlada uraditi sve što je u njenoj moći, ali da ne može da precizira koji će to biti rokovi i način rješavanja.

Nišić je podsjetila da je bivše radnike Košute primio potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, ali da je i ona tu ako budu željeli da razgovaraju i razmijene argumente.

