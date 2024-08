Uz podršku IRF-a do unapređenja poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Total Quality Logistic and Consulting je uz finansijsku podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF) unaprijedila poslovanje i svojim klijentima pružila bolju i kvalitetniju uslugu.

Predstavnica kompanije, Bojana Asanović, kazala je da je Total Quality Logistic and Consulting, koja pruža advokatske i usluge špedicije, računovodstva i finansijskog konsaltinga, prvobitno osnovna 2016. godine.

“Nosilac te biznis ideje je Ratka Asanović, koja je moja partnerka u poslu i koja ima 25 godina iskustva u špediciji, transportu, logistici i licencireni je i IATA agent”, rekla je Asanović agenciji Mina-business.

Ubrzo su prepoznale potrebu njihovih klijenata da im je potrebno pružiti kvalitetnu uslugu finansijskog savjetovanja i pružanja knjigovodstvenih usluga.

“Stoga smo 2021. godinu osnovali našu drugu kompaniju, TQL Accounting, kako bi pružili još jednu vrstu usluge našim klijentima. Kroz iskustvo smo shvatili da je potrebno pružiti još jednu dodatnu uslugu, a to je pravno zastupanje i savjetovanje. Kako sam ja imala sve uslove za upis u Advokatsku komoru, prošle godine sam se upisala i stekla licencu advokata”, rekla je Asanović.

Trenutno broje devet zaposlenih, jer su sa proširivanjem prostornih kapaciteta, za šta su dobili podršku IRF-a, dobili priliku da zaposle i dodatne ljude, jer se povećao i broj klijenata.

IRF ih je, u okviru programa Investicioni krediti za unapređenje ženskog preduzetništva, podržao za kupovinu i opremanje prostora u kojem obavljaju svoju djelatnost. Učešće njihove firme je bilo oko 20 odsto.

Asanović je navela da im je podrška IRF-a bila suštinski najvažnija i ključna, jer bez Fonda ne bi mogli realizovati kupovinu poslovnog prostora, a samim tim ni opremanje.

Ona je navela da je veoma zadovoljna saradnjom sa IRF-om, podsjećajući da je i ranije sarađivala sa Fondom, koji je kreditirao neke druge kompanije za koje je radila.

Na pitanje koliko je podrška IRF-a značajna za razvoj ženskog preduzetništva, Asanović je odgovorila da smatra da je značajna, ako i žene i ostali klijenti Fonda imaju realnu biznis ideju.

“Ako je to nešto što je kvalitetno i realno ostvarivo, dala bih preporuku svima da probaju i obrate se Fondu, jer ne mogu ništa da izgube“, rekla je Asanović.

Na pitanje da li bi i drugim preduzetnicima savjetovala da se obrate IRF-u za podršku, Asanović je odgovorila da je njena preporuka da to učine.

“Već ranije je Fond podržavao neke kredite za klijente za koje sam ja tada radila i znam da ako smo imali realnu biznis ideju, ako je to neki biznis koji treba da raste, svaki put smo dobili podršku. Moja preporuka je svakako da probaju, prije svega kod IRF-a, pa tek onda kod poslovnih banaka, jer moje loše iskustvo je to što banke ne prepoznaju biznise koji su na početku razvoja. Tako da je moja preporuka – probajte, doneste dokumentaciju, pripremite biznis ideje i smatram da ne bi trebalo da ima bilo kakvog problema”, dodala je Asanović.

U kompaniji Total Quality Logistic and Consulting planiraju da rastu i da razvijaju mrežu kvalitetnih klijenata, sa kojima će da rade zajedno, kao tim.

