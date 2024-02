Uvesti moratorijum na izvoz drveta koje nije pretvoreno u finalni proizvod

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preokret je danas podnio inicijativu Vladi i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojom traži da se obustavi koncesioni sistem upravljanja šumama i da se drvo iz države može izvoziti samo u formi finalnog proizvoda.

Član Preokreta, Vuk Iković, kazao je da to vide kao uslov za pokretanje inovativne drvne industrije, sa ciljem da se šume počnu koristiti za razvoj sporta, zdravstva i turizma.

„Dosadašnja koncesiona politika je omogućavala ‘nedodirljivim’ firmama da kupe od države kubik drveta čak za sedam EUR i da isti taj neobrađeni kubik drveta izvezu za preko 100 EUR. Država je, zauzvrat, od tog kubika imala 14 EUR, dok su u isto vrijeme mještani od države kupovali šumu istog kvaliteta za oko 50 EUR po kubnom metru, ili uopšte nijesu mogli steći pravo sječe šume, što je dovelo do gašenje brojnih lokalnih drvoprerađivačkih firmi“, naveo je Iković u saopštenju.

To je, kako je dodao, dovelo do toga da pojedine firme, koje se bave sječom, prihoduju više nego što prihoduje opština na čijoj teritoriji ta firma siječe šume.

„Jednom riječju, našim prirodnim i nacionalnim blagom i dalje upravlja šumarska mafija i to treba okončati što prije“, poručio je Iković.

On smatra da su brojni štetni efekti takvog modela upravljanja našim šumama.

„Ekonomski gubici su samo jedan djelić štete. Drugi veći problem su posljedice nakon sječe, a to su nestajanje izvora, spiranje plodnog zemljišta, klizišta, poplave i širenje šumskih bolesti“, rekao je Iković.

On tvrdi da su svi ti problemi rješivi i da Crna Gora može postati prepoznata po svojim premium brend proizvodima od drveta, kao i šumama koje treba koristi za sport, zdravstvo i turizam.

Za to je, međutim, potrebna hitna intervencija Vlade u tom pravcu.

„Ukoliko Vlada ovo ne uradi, onda je jasno da je čvorište problema u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zato Vlada što prije treba da uvede jedan od modela koji već postoje u našem okruženju i da šume budu u rukama države, odnosno građana, koji treba da imaju najveću korist od šuma“, zaključio je Iković.

