Utvrdili Predlog odluke o planu privatizacije za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, utvrdio Predlog odluke o planu privatizacije za narednu godinu.

Iz Vlade je saopšteno da se planom utvrđuju osnovni ciljevi privatizacije i drugi aspekti tog procesa, metodi i načini privatizacije, sa utvrđenim spiskovima društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju.

„Osnovni cilj privatizacije predstavlja povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda“, navodi se u saopštenju.

Po modelu prodaje akcija i imovine putem javnog tendera, planiran je nastavak postupka za privatizaciju Instituta „Simo Milošević“, odnosno prodaja akcija, koji će biti nastavljen u skladu sa presudom Upravnog suda.

„Takođe, predviđeno je da započne priprema i sprovođenje javnih tendera za privatizaciju Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, Castello Montenegra, Instituta za crnu metalurgiju, Montepranzo Bokaprodukta i Turističkog centra Durmitor“, precizira se u saopštenju.

U diskusiji je konstatovano da navedena preduzeća raspolažu vrlo vrijednom državnom imovinom, koja nije iskorišćena na odgovrajući način u smislu stvaranja nove vrijednosti, ostvarivanja dobiti, podizanja kvaliteta proizvoda i usluga, otvaranja novih radnih mjesta i slično, što je bio osnovni motiv da se predloži njihova privatizacija.

„U tom kontekstu, posebno je naglašeno da će u nastavku postupka za svako društvo pojedinačno biti utvrđeni precizni tenderski uslovi i kriterijumi, koji će obezbijediti ostvarivanje društvenih i ekonomskih interesa koji su definisani unaprijed postavljenim ciljevima privatizacije“, dodaje se u saopštenju.

Po modelu prodaje akcija putem berze, planirano je da budu ponuđene akcije preduzeća Agrotransport, Kotor – projekt, Metal produkt, Montenegroturist i Crnagoracoop.

Plan privatizacije će biti dostavljen Vladi na razmatranje i usvajanje.

Savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

