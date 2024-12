Utvrdili broj dozvola za rad stranaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za narednu godinu u iznosu od 28,99 hiljada dozvola.

“Godišnja kvota za narednu godinu utvrđuje se u ukupnom broju od 28,99 hiljada dozvola”, navodi se u informaciji Vlade, objavljene nakon održane telefonske sjednice.

Iz Vlade su rekli da se iz godišnje kvote izdvaja pet hiljada dozvola koje organ državne uprave nadležan za poslove rada može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, na zahtjev Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

“Iz godišnje kvote dozvole se utvrđuju za zapošljavanje stranaca, i to 21,62 hiljade dozvola, a za sezonsko zapošljavanje stranaca 2,37 hiljada dozvola”, navodi se u saopštenju.

Ta odluka će se, kako se dodaje, primjenjivati od 1. januara naredne godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS