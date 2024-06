Utvrđen Predlog zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva energetike, utvrdila Predlog zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, čime je, kako je saopšteno, napravljen još jedan značajan korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika.

Iz Ministarstva je saopšteno da je pitanje sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima predstavlja ključno mjerilo za zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja.

“Ovim zakonskim rješenjem kreirali smo pravni okvir koji će omogućiti obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima u našoj zemlji”, navodi se u saopštenju.

Novi zakon, kako se dodaje, precizno uređuje postupke formiranja i održavanja rezervi naftnih derivata, kao i postupke rješavanja poremećaja u snabdijevanju ovim energentom, čime omogućavamo efikasno i pravovremeno reagovanje u slučaju bilo kakvih poremećaja i osiguravamo stabilnost i sigurnost snabdijevanja za sve građane i privredne subjekte.

“Ministarstvo energetike i rudarstva će nastaviti sa radom na unapređenju energetske sigurnosti i stabilnosti, kao i na usklađivanju sa evropskim standardima u ovoj oblasti”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Kako se zaključuje, usvajanjem ovog zakona, približavamo se ispunjenju obaveza preuzetih u procesu pristupanja Evropskoj uniji i postižemo veći stepen energetske sigurnosti za našu zemlju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS