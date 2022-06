Usvojili planove sanacije za sve kreditne institucije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) danas je na sjednici usvojio planove sanacije za sve kreditne institucije u Crnoj Gori.

Iz CBCG su objasnili da je, u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija, plan sanacije sveobuhvatan dokument, koji detaljno opisuje poželjnu strategiju sanacije za određenu kreditnu instituciju, uključujući i instrumente koji će se u sanaciji primijeniti.

„Uz planove sanacije, usvojena su i rješenja o minimalnom zahtjevu za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama (MREL), koje su sve kreditne institucije dužne da na pojedinačnoj osnovi održavaju minimalno na nivou koji im je određen od CBCG“, navodi se u saopštenju.

Usvajanjem planova sanacije, kao i određivanjem MREL zahtjeva u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija, CBCG obezbjeđuje da kreditne institucije imaju dovoljan kapacitet za pokrivanje eventualnih gubitaka i dokapitalizaciju, odnosno minimalni iznos regulatornog kapitala i kvalifikovanih obaveza koji se mogu kredibilno i izvodljivo smanjiti ili konvertovati u kapital.

„Uporedo sa tim, radi obezbjeđenja sredstava za primjenu instrumenata sanacije i sanacionih ovlašćenja, osnovan je i Sanacioni fond, a prvu uplatu redovnog godišnjeg doprinosa za taj fond kreditne institucije izvršiće najkasnije do 31. jula ove godine“, naveli su iz CBCG.

Kako je objašnjeno, sanacioni planovi i Sanacioni fond, kao novi mehanizmi CBCG, prilikom potencijalne sanacije će u značajnoj mjeri imati pozitivan efekat na finansijsku stabilnost i dugoročnu održivost crnogorskog bankarskog sistema.

„Kreiranjem sanacionih planova i početkom uplate doprinosa u Sanacioni fond, CBCG je u ovom segmentu uskladila svoje poslovanje sa centralnim bankama u Evropskoj uniji (EU)“, dodaje se u saopštenju.

Iz CBCG su podsjetili da prema novom Zakonu o sanaciji kreditnih institucija, teret sanacije prvo snose akcionari kreditne institucije u sanaciji.

Prilikom primjene instrumenata sanacije ili izvršavanja sanacionih ovlašćenja, CBCG polazi od ciljeva sanacije.

To su, između ostalih, obezbjeđivanje kontinuiteta u obavljanju ključnih funkcija kreditne institucije, izbjegavanja znatnog negativnog uticaja na stabilnost finansijskog sistema, zaštita deponenata koji imaju garantovane depozite, kao i zaštita novčanih sredstava i druge imovine ostalih klijenata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS