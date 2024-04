Usvojena Informacija o realizaciji projekta Solari 5000+

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, na predlog ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića, utvrdila Informaciju o realizaciji projekta Solari 5000+ (70MW) za građane i preduzeća, koji će doprinijeti ostvarenju klimatskih i energetskih ciljeva kojima Crna Gora teži.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta, čiji je nosilac Elektroprivreda (EPCG), je 70 miliona EUR.

Projekat, kako je objašnjeno, podstiče i promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije u cilju sprovođenja mjera za smanjenje emisije ugljendioksida (CO2), što predstavlja jedan od načina na koji se prirodni resursi i energija koriste na najpovoljniji način za zaštitu životne sredine, kao osnovni uslov održivog razvoja, što doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Vlade i resornog Ministarstva.

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je u prethodnom periodu, u saradnji sa EPCG, Fondom za zaštitu životne sredine, Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) i drugim nadležnim organima, realizovalo prvu fazu projekta Solari 3000+ i Solari 500+.

Iz Ministarstva su kazali da je projekat imao za cilj da doprinese podsticanju razvoja zelene ekonomije, promovisanju i povećanju prisutnosti obnovljivim izvorima energije, kao i uvođenju mjera energetske efikasnosti, što je izazvalo veliko interesovanje kod korisnika.

„U vezi sa navedenim, zasnovan na pozitivnoim efektima realizacije prve prve faze projekta Solari 3000+ i Solari 500+ stvorila se potreba za realizacijom novog projekta Solari 5000+ za građane i preduzeća“, navodi se u saopštenju.

Građani i preduzeća, odnosno vlasnici fotonaponskih sistema, otplaćuju u ratama 80 odsto investicije, dok EPCG obezbijeđuje popust od deset odsto ugovorene vrijednosti ulaganja, a Eko-fond odobrava subvenciju od deset odsto.

U projektu Solari 5000+ mogu učestvovati vlasnici, odnosno suvlasnici induvidualnog objekta, kao i vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata spratnosti do četiri sprata, pod uslovom da redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, da krovne površine imaju dobar solarni potencijal, da su objekti izgrađeni u skladu sa zakonskom regulativom i da imaju odgovarajuću priključenu snagu na distributivnu mrežu.

Vlada je, na predlog Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, utvrdila Program rada i finansijski plan Fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu, koji ima za cilj podršku projektima iz oblasti životne sredine, klimatskih promjene i energetske efikasnosti, u iznosu od 11,53 miliona EUR.

