Usvojen rebalans i set zakona potrebnih za Fiskalnu strategiju i Evropu sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je večeras usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i izmjene i dopune seta zakona potrebnih za sprovođenje Fiskalne strategije i programa Evropa sad 2.

Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o budžetu za ovu godinu.

Usvojene su i izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), porezu na dobit pravnih lica, porezu na dohodak fizičkih lica, o akcizama i o radu.

Usvojene su i izmjene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Poslanici su usvojili i Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

