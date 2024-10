Usvojen Program razvoja Prijestonice za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Senat Prijestonice usvojio je danas na sjednici Program razvoja Prijestonice za narednu godinu, koji obuhvata razvojne, infrastrukturne i projekte na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, kao i one koji se odnose na valorizaciju turističkih potencijala.

Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića kazali su da je tokom sjednice upućena inicijativa Vladi da u budžetu za narednu godinu planira novac za realizaciju projekta izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja.

Time se, kako je saopšteno na sjednici, stvaraju zakonske pretpostavke za objavljivanje tenderskog postupka u prvom kvartalu naredne godine i konačnu realizaciju tog značajnog turističkog infrastrukturnog projekta.

Na sjednici je ocijenjeno da je projekat izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) – Cetinje jedan od najvažnijih turističkih infrastrukturnih projekata za Crnu Goru, sa aspekta unapređenja turističke ponude, ali i mjerljivih ekonomskih benefita za javni i privatni sektor.

Kako je saopšteno, ocijenjeno je i da se radi o izgradnji žičare sa gondolama koja će biti jedinstvena u svijetu, kako zbog svoje dužine, tako i zbog činjenice da je riječ o prvoj žičari koja će spajati Cetinje i Kotor, a koja će turistima ponuditi izuzetan ugođaj, da sa obale Jadrana, iz jednog od najljepših svjetskih zaliva – Boke Kotorske, uživaju u motivima Lovćena, a potom Cetinju.

U saopštenju se navodi da je Prijestonica preuzela obavezu da u kontaktu sa Ministarstvom turizma pribavi postojeću projektnu dokumentaciju i ranije urađene geodetske podloge i u daljim koracima analizira predmetno idejno rješenje u odnosu na predloženu trasu i važeće urbanističko-tehničke uslove, stanje na terenu na predmetnoj trasi žičare u smislu imovinskih odnosa, potrebnih eksproprijacija, uticaj na kulturnu baštinu u saradnji i po procedurama koje naloži Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Agencija za zaštitu životne sredine.

Prijestonica se, kako se dodaje, obavezala da izradi druge analize koje se pokažu kao neophodne u pripremnim radnjama za početak realizacije tog projekta.

Iz kabineta Milatovića rekli su da je sve pripremne radnje potrebno realizovati najkasnije do januara.

Kako su kazali, Senat Prijestonice je, takođe, podržao Inicijativu SUBNOR-a i UBNOR-a Cetinje za podizanje odgovarajućeg spomenika u slavu bitke na Košćelama 15. jula 1941. godine.

U saopštenju se navodi da se, s tim u vezi, obavezuje Prijestonica da u saradnji sa SUBNOR-om i UBNOR-om Cetinje sprovede sve radnje u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju predmetnu oblast i iz kapitalnog budžeta za narednu godinu finansira podizanje spomenika u slavu bitke na Košćelama.

Iz kabineta Milatovića su rekli da su na današnjoj sjednici članovi Senata upoznati sa izvještajem o realizaciji Programa razvoja Prijestonice za prošlu godinu, kao i o stepenu realizacije Programa za ovu.

Kako su naveli, članovi Senata pohvalili su rad gradske uprave i realizaciju kapitalnog budžeta u posljednje tri godine.

„Senat Prijestonice dao je punu podršku za realizaciju projekta izgradnje nove sportske dvorane i uputio inicijativu Vladi, ministarstvima finansija i sporta i mladih za razmatranje mogućnosti sufinansiranja projekta u iznosu od 50 odsto“, kaže se u saopštenju.

Milatović je, nakon sjednice Senata, rekao da su danas donijeli važne zaključke, a prvi je uspješna realizacija kapitalnog budžeta Prijestonice, koju je prezentovao gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, a koja može da služi kao dobar primjer i svim ostalim opštinama u Crnoj Gori.

On je kazao da je važno napomenuti da je u prethodnom periodu Cetinje grad koji razvija infrastrukturu, kao i da će u narednom periodu to takođe biti slučaj.

„Danas smo usvojili i zaključak da se uputi inicijativa državnom kapitalnom budžetu da se finansira nastavak izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, to je jedan od najznačajnijih turističkih projekata ne samo za Cetinje, već i za državu.

Milatović je rekao da su, takođe, danas razmatrali i inicijativu SUBNOR-a o podizanju spomenika u čast bitke na Košćelama.

„Kao Senat Prijestonice smo dali podršku i uputili na dalje razmatranje tu inicijativu. Mislim da ćemo naredne godine biti u prilici da otvorimo jedan novi spomenik u čast bitke na Košćelama, kao još jedan doprinos našoj slavnoj antifašističkoj istoriji Crne Gore“, naveo je Milatović.

Đurašković je kazao da su na sjednici donijete vrlo važne odluke koje se tiču realizacije kapitalnog budžeta Prijestonice, kako za prošlu, tako i za tekuću godinu, ali i u sklopu programa razvoja za narednu godinu.

Kako je rekao, osim analize tih izvještajnih dokumenata, Senat je dao podršku brojnim inicijativama koje Prijestonica planira da realizuje, pri čemu se posebno izdvaja nastavak realizacije žičare od Lovćena do Ivanovih korita i Cetinja.

Đurašković je kazao da je izražena puna podrška realizaciji tog projekta i sugerisano Ministarstvu finansija, odnosno Vladi, da taj projekat uvrsti u kapitalni budžet za narednu godinu.

„Želim da istaknem da je danas sa posebnom pažnjom razmatrana inicijativa SUBNOR-a i lokalne organizacije boraca, s namjerom da u saradnji sa kabinetom Predsjednika države i Prijestonicom, naredne godine bude izgrađen spomenik povodom bitke na Košćelama“, naveo je Đurašković.

Kako je rekao, nakon što je Senat pružio podršku toj inicijativi, krenuće sve operativne radnje kako bi došlo do realizacije te vrlo važne inicijative.

Đurašković je kazao da je današnja sjednica bila veoma sadržajna i konstruktivna.

On je rekao da su, osim tih projekata, podržane i druge pojedinačne inicijative, koje se tiču izgradnje hotela “Lokanda”, dvoetažne podzemne garaže u centru Cetinja, uređenja Studentskog trga i parka 13. jul i Njegoševog parka, kao i brojni drugi infrastrukturni projekti.

„Zajednički je ocijenjeno da je realizacija kapitalnog budžeta na najvišem mogućem nivou i da razvojni projekti Prijestonice u narednom periodu zaslužuju podršku kako Senata, tako i drugih nadležnih državnih organa“, naveo je Đurašković.

