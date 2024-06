Usvojen finansijski i izvještaj o poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Plantaža usvojila je danas finansijski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu.

Akcionari su na redovnoj Skupštini, koja je održana u vinskom podrumu Šipčanik, usvojili i izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za prošlu godinu.

“Akcionarima je prezentovan i novi staterški dokument Strategija razvoja kompanije do 2030. godine, koji ima za cilj sveobuhvatnu transformaciju kompanije, koja će obezbijediti njen dugoročan i održiv rast”, navodi se u saopštenju kompanije.

Strategija je izrađena u saradnji sa konsultantskim kućama Pricewaterhouse Coopers (PWC) i BlueRock iz Zagreba.

Kompanija je, kako je saopšteno, u prošloj godini ostvarila ukupne prihode od preko 32,6 miliona EUR, što je 4,5 miliona više od prihoda ostvarenih u 2022, što predstavlja značajan rast od 16 odsto.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u prethodnoj godini bilježe rast od 18 odsto.

“Na svim tržištima, ukupno posmatrano, prihodi ostvareni od prodaje flaširanih proizvoda veći su 15 odsto u odnosu na 2022. Najviše prihoda od prodaje flaširanih proizvoda u prošloj godini generisalo je tržište Crne Gore, dok je značajan rast ostvaren i na ostalim ino tržištima”, dodaje se u saopštenju.

Kako su precizirali, prihod od ugostiteljstva u prošloj godini bio je višestruko veći u odnosu na prethodne godine, postavši rekordan, što je doprinijelo 64 odsto boljem rezultatu u prošloj godini u odnosu na prethodnu.

Kompanija je, iz sopstvenih izvora, opredijelila 1,6 miliona EUR za nabavku opreme i poljoprivredne mehanizacije, kao i podizanje novih i krčenje starih zasada, što je više nego duplo veći nivo investicija u odnosu na 2022.

“Ukupni rashodi u prošloj godini bili su na nivou od 35,6 miliona EUR i šest odsto su veći u odnosu na 2022, kako je poslovnim planom i predviđeno, uzimajući u obzir makro i mikro ekonomske faktore. U strukturi troškova najveći rast bilježe troškovi nabavke repromaterijala i energije, koji su za preko 2,5 miliona EUR veći u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj iznos troškova je previđen i očekivan, s obzirom na rast nabavnih cijena flaša i zaštitnih sredstava”, dodaje se u saopštenju.

Troškovi bruto zarada u proploj godini su osam odsto veći u odnosu na 2022, prvenstveno kao rezultat dogovora rukovodstva kompanije sa Sindikatom, kako bi se postepeno vratili na obračune iz vremena prije uvođenja restriktivnih mjera štednje i na taj način amortizovali značajne inflatorne udare u prethodnom periodu, ali i rasta troškova prevoza i ishrane radnika tokom prošle godine.

U poređenju sa troškovima iz 2019. godine, oni su preko tri miliona EUR manji u prošloj godini.

“U prethodnoj godini evidentno je i značajno smanjenje obaveza prema dobavljačima u iznosu od milion EUR i kreditnim institucijama od dva miliona EUR, što predstavlja značajan faktor koji pozitivno utiče na finansijsku stabilnost i operativnu efikasnost kompanije”, precizira se u saopštenju.

U kumulativnom, obaveze na 31. decembar prošle godine, uz izuzete odložene poreske obaveze, su manje za 2,7 miliona u odnosu na ukupne obaveze na isti dan 2022.

“U prethodnoj godini ostvaren je nagativan poslovni rezultat u iznosu od pet miliona EUR, prije oporezivanja. Na ovakav rezultat značajno je uticalo, između ostalog, smanjenje vrijednosti zaliha od – 2,1 milion EUR, uslovljene najviše manjom proizvodnjom iz prethodnih berbi uz veću realizaciju flaširanih proizvoda na tržištu, kao i povećanjem troškova materijala i energije za preko 2,5 miliona EUR u odnosu na prethodnu godinu”, kazali su iz Plantaža.

Ako se uzme u obzir da je za 2021. godinu poslovni rezultat bio negativan u iznosu od 20 miliona EUR, postignuti rezultati, kako su naveli, ukazuju na jasnu posvećenost i angažovanje uprave u postizanju finasijske stabilnosti i poboljšanja performansi poslovanja.

“Ostvareni rezultati, kao i brojne inicijative koje su preduzete u prethodnom periodu, doveli su do značajnih pozitivnih efekata po kompaniju i predstavljaju dobar osnov i temelj budućeg razvoja. Ove tvrdnje najbolje potkrepljuje i pokazatelj uspješnosti poslovanja gdje je, nakon četiri godine, zabilježen pozitivan EBITDA rezultat u iznosu od preko 800 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Skupština akcionara usvojila je i odluku o izboru sedmočlanog Odbora direktora u sastavu Nikola Tripković, Ivana Cvijović, Milan Drakić, Darko Rašović, Boris Boričić, Stevan i Nikola Perišić.

Skupština je donijela i odluka o izboru i imenovanju revizora za ovu godinu, po kojoj je za revizora izrabran konzorcijum koji čine kotorski Cattaro Audit i podgorički SFA Montenegro.

