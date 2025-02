Usvojen budžet za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila Zakon o budžetu za ovu godinu, kao i odluku o zaduživanju.

Za usvajanje najvažnije ekonomskog akta države glasalo je 46 poslanika, dok je jedan bio uzdržan.

Prema Zakonu o budžetu, osnovni scenario makroekonomskih projekcija ukazuje na prosječni godišnje realan rast crnogorske ekonomije u srednjem roku od 3,7 odsto, odnosno po godinama, 4,8 odsto u ovoj, a 3,2 odsto i 3,1 odsto u 2026. i 2027. godini.

Izvorni prihodi budžeta planirani su u iznosu od 2,89 milijardi EUR i u odnosu na procjenu za prošlu godinu veći su 102 miliona EUR ili 3,7 odsto.

Ukupni izdaci planirani u iznosu od 4,03 milijarde EUR i 505,5 miliona su veći od prošlogodišnjih.

Za tekući budžet se opredjeljuje 1,5 milijardi EUR, za budžet državnih fondova 1,3 milijarde EUR, kapitalni 280 miliona EUR, za transakcije finansiranja 886 miliona EUR, dok je za rezervu opredijeljeno 43,5 miliona EUR.

Za sektor javnih finansija planiran je iznos od 1,2 milijarde EUR, socijalno staranje 1,08 milijardi, zdravstvo 474 miliona, obrazovanje i nauku 362 miliona, a za saobraćaj 242 miliona EUR.

Kapitalni budžet je planiran na nivou od 280 miliona EUR što je uvećanje od 40 miliona ili 15 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Deficit budžetske potrošnje iznosiće 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno 278 miliona EUR.

Poslanici su danas usvojili i izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izmjenama tog Zakona je predviđeno uvođenje isplate razlike do najnižeg iznosa penzije korisnicima srazmjernih penzija, ukoliko im je zbirni iznos srazmjernih penzija manji od iznosa najniže penzije određene prema članu 29 Zakona, u iznosu od 450 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS