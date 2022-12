Usvajanje budžeta dobra osnova da naredna godina bude još bolja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanje budžeta je dobra osnova da naredna godina bude još bolja, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Usvajanje budžeta za narednu godinu je dobra osnova da naredna godina bude još bolja, kako za crnogorsku privredu, tako i za sve građane Crne Gore”, naveo je Đurović na Twitteru komentarišući usvajanje budžeta u Skupštini.

On je takođe poručio da je za nama ekonomski uspješna godina.

Skupština je u utorak usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu, vrijedan 2,85 milijardi EUR.

Za budžet su glasala 43 poslanika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv.

Budžet predstavlja realan i održiv okvir koji će, kako tvrde iz Vlade, omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza.

