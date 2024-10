USSCG: Nijesu ispunjeni osnovni kriterijumi dostojanstvenog rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora Svjetski dan dostojanstvenog rada, koji se obilježava danas, dočekuje bez ispunjenja ključnih kriterijuma poput stabilne zaposlenosti uz pravedne zarade, socijalni dijalog i zaštita i pravični uslovi rada, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata (USSCG)

„Uprkos povećanju minimalnih zarada, donosioci odluka godinama unazad ne pokazuju interesovanje za inicijativu USSCG da u stabilan radni odnos transformišu nezakonite, prekarne ugovore pod kojima radi na stotine građana/ki, pri čemu se najčešće upravo država pojavljuje u ulozi poslodavca koji, bez pravnog osnova, duže od deset godina angažuje pojedince pod ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu“, rekli su iz Unije.

Oni su dodali da za te građane, koji su žrtve nezakonitih postupaka, ne važe odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora, pa ih tako ne dotiče ni povećanje zarada niti bilo koje drugo pravo iz rada i po osnovu rada.

Koncept dostojanstvenog rada, kako su objasnili iz USSCG, podrazumijeva ne samo pravedne zarade već i pravedne uslove rada, jednake šanse i mogućnosti za sve. Podaci iz prakse, međutim, govore u prilog tome da su u Crnoj Gori i dalje neki “jednakiji” od drugih.

„Uprkos naizgled smanjenoj nezaposlenosti, u Crnoj Gori danas nemamo jasne pokazatelje kakve su vrste radnih angažmana onih koji su u skorije vrijeme zaposleni. Da li sezonski radnici, oni koji svega nekoliko mjeseci imaju ugovor i socijalno osiguranje, čine najveći udio onih koji naizgled smanjuju cifre zvanične statistike? Da li su stranci, privremeno angažovani, kojih je sve veći broj u Crnoj Gori, oni koji uljepšavaju zvaničnu statistiku“, pitali su iz Unije.

Oni su dodali da podaci Zavoda za zapošljavanje govore u prilog tome da je od ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih mjesta gotovo 90 odsto onih koji su oglašeni na određeno vrijeme. Odluke Vlade o kvotama za angažovanje strane radne snage govore u prilog tome da su iste veće od ukupnog broja nezaposlenih u Crnoj Gori.

„Zaposleni u privatnom sektoru su godinama unazad zapostavljeni kako u pogledu dostojanstvenih uslova rada, tako i u pogledu dostojanstvenih zarada. Tome posebno doprinosi antisidnikalna diskriminacija koja, prolazeći nekažnjeno uprkos imperativnim odredbama Ustava, zakona i međunarodnih pravnih akata, osujećuje zaposlene da se sindikalno udruže i djeluju. Takav ambijent, udružen sa niskom kulturom socijalnog dijaloga dovodi do toga da decenijama unazad u Crnoj Gori u privatnom sektoru imamo granskih kolektivnih ugovora koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke“, naveli su iz USSCG.

Oni smatraju da ta činjenica govori u prilog drastičnog udaljavanja od koncepta dostojanstvenog rada.

„Tamo gdje izostaje socijalni dijalog i gdje postoji nejednakost i diskriminacija logičan je i zakonit odgovor štrajk kao prekid rada i kao jedini legitimni oblik borbe i suprostavljanja nezakonitostima. I ovo pravo je zaposlenima u Crnoj Gori uskraćeno činjenicom da donosioci odluka i poslodavci od 2015. godine do danas uporno i svjesno izbjegavaju da donesu podzakonske akte koje su dužni da donesu radi preciznijeg definisanja štrajka u određenim djelatnostima“, rekli su iz Unije.

Oni su kazali da oni koji su pisali zakone iste ne poštuju i ne snose teret odgovornosti za takvo (ne)činjenje.

„Ipak, govoriće nam ovih dana o tome kako je više nego bilo gdje drugo u Crnoj Gori prisutan koncept dostojanstvenog rada. Pojam socijalne zaštite posmatran kroz socijalno osiguranje dalek je za hiljade naših građana/ki koji rade na crno zarad obezbjeđivanja kakve takve egzistencije. Dalek je i za naprijed pomenute kategorije svih onih koji su prinuđeni da prihvataju rad pod prekarnim, odnosno nesigurnim ugovorima“, saopštili su iz USSCG.

Oni su dodali da je adekvatno socijalno zbrinjavanje onih koji nemaju mogućnost da ostvare ustavnom garantovano pravo na rad, misaona imenica za sve one koji preživljavaju od sredstava za materijalno obezbjeđenje porodice, a koji u zavisnosti od broja članova domaćinstva, moraju preživjeti sa sredstvima koja se kreću od 87,91 do 167 EUR u uslovima kada sindikalna potrošačka korpa iznosi dvije hiljade EUR.

„Od koncepta dostojanstvenog rada udaljava nas i nespremnost donosioca odluka da kroz izmjene Zakona o Fondu rada obeštete sve one zaposlene koji ne mogu ostvariti pravo na penziju, jer im nije uplaćen penzijski staž zbog nespremnosti države da sankcioniše njihove poslodavce koji su u međuvremenu prestali da postoje ili su osnovali nove firme i nastavili da posluju na štetu zaposlenih i budžeta“, naveli su iz USSCG.

Armija zaposlenih koji su kroz neadekvatne uslove rada i izloženost različitim faktorima zadobili profesionalno oboljenje ne uživaju nikakvu zaštitu budući da Crna Gora nema referentnu ustanovu za verifikaciju profesionalnih oboljenja, tvrde u Uniji.

„Neka to bude podsjetnik svim donosiocima odluka kada budu držali afirmativne govore o postignućima vezanim za uslove rada u Crnoj Gori“, rekli su iz USSCG.

Oni su poručili da je društvo koje baštini nejednakost, u kojem partijska knjižica ima primat nad obrazovanjem i sposobnostima, koje gradi konkurentnost na jeftinoj radnoj snazi i nesigurnim oblicima rada, daleko od koncepta dostojanstvenog rada.

„Neka i današnji dazum bude upozorenja da smo zbog svih nas, a posebno zbog generacija koje dolaze, dužni da učinimo sve da uslovi rada, stabilnost i sigurnost radnog odnosa, poštovanje radnog vremena, adekvatnija usklađenost porodičnog i profesionalnog života, zaštita i zdravlje na radu i socijalni dijalog, budu na dostojanstvenom nivou i time zaista i počnemo da živimo floskulu koju često koristimo da je samo zadovoljan radnik produktivan radnik“, zaključili s iz Unije.

