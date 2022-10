Uspostavljene tematske staze i ugrađeni solarni paneli

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz projekat Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čija implementacija je trajala dvije godine, uspostavljene su tematske staze, ugrađeni solarni paneli za domaćinstva koja do tada nijesu imala stabilno snabdijevanje električnom energijom, i postavljena je turistička signalizacija.

Na završnoj konferenciji projekta održanoj u Podgorici, saopšteno je da je cilj projekta bilo poboljšanje turističke ponude u katunima pograničnog područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, te promocija bogatog prirodnog i kulturnog naslijeđa ove dvije zemlje, koje se ogledalo u tradicionalnom načinu života, specifičnoj arhitekturi katunskih naselja kao i bogatoj gastronomskoj ponudi.

Kroz projekat su organizovane i različite edukativne i promotivne aktivnosti, a pripremljeni su i distribuirani različiti promotivni materijali.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković, kazala je da iako još segment sunce i more generiše najveći broj dolazaka i prihoda, sve je više interesovanja za turistički proizvod na sjeveru naše zemlje.

„Nacionalni parkovi, seoska domaćinstva i katuni, ali i adrenalinske aktivnosti u netaknutoj prirodi, ovog ljeta bili su izbor turista kako iz regiona, tako i onih koji su nam dolazili iz Zapadne i Srednje Evrope. U duhu aktuelne promotivne kampanje U društvu prirode stavljamo fokus na promociju posebnog segmenta crnogorske turističke ponude, koji se odnosi na ruralne oblasti”, rekla je Tripković Marković.

Ona je navela da žele da turistima pokažu Crnu Goru iz malo drugačijeg ugla kroz neotkrivene predjele, gastronomiju i raznovrsnu ponudu autentičnih seoskih domaćinstava i katuna.

Snežana Zečević, ispred Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije rekla je da je ovaj projekat nastao sa ciljem da se unaprijede uslovi života u katunima, te da se kroz pružanje turističkih usluga doprinese ekonomskom osnaživanju domaćinstava.

Ona je dodala da su se na prethodnom projektu uvjerili da je to moguće, pa vjeruje da će i ovaj projekat doprinijeti tome.

„Katuni predstavljaju vrijedno kulturno naslijeđe naše zemlje. Oni nas upoznaju sa tradicionalnim načinom života naših predaka, kada se tokom ljetnjih mjeseci sa stokom izdizalo u planinu, radi bolje ispaše”, navela je Zečević.

Ona je rekla da su katuni u fokusu Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije još od 2017, kada je i relizovan prvi katunski put, a potom su uslijedila još dva projekta kroz koje su trasirane katunske staze.

„Sada imamo dobru mrežu katunskih staza, a nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da realizujemo još jedan projekat katunskog puta, čime bismo pokrili i teritoriju Komova i Prokletija”, dodala je Zečević.

Projekat je realizovan u saradnji partnera iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uključujući Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore (NTO), Regionalnu razvojnu agenciju za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Opštinu Fojnica, Sarajevsku razvojnu agenciju SERDA i Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Predstavnica NTO, Biljana Božović, kazala je da je jedan od glavnih turističkih proizvoda ovog projekta tematska ruta Neispričana Bjelasica.

„Napravili smo za vas tematsku rutu koja će vas provesti kroz katune Bjelasice. A kud god da odete, znajte jedno – što ste dalje od utabanih turističkih staza, to će vam autentičnije biti iskustvo a katuni tradicionalniji. Tu tišinu, mrak i to zvjezdano nebo vam nijedna fotografija neće dočarati. I te mirise bilja i trave i ukus vrućeg kačamaka u uvijek hladnoj ljetnjoj noći na katunu, to u hotelu nećete naći”, poručila je Biljana Božović.

Jedan od korisnika projekta iz katuna Kuljapića potok kod Berana, Radan Božović, kazao je da su izuzetno zadovoljni projektom koji je bio nužan za funkcionisanje na katunima.

„Prilikom obilježavanja rute, dobili smo putokaz prema našem katunu što znatno više privlači turiste kod nas. Projekat je bio značajan i u smislu edukacija, jer smo tamo dobili brdo korisnih informacija kako postupati sa turistima, šta oni žele, kako ispuniti njihova očekivanja i koje su naše obaveze”, naveo je Božović.

Pored svega navedenog, u Crnoj Gori je uspostavljena tematska staza u dužini od preko 200 kilometara, opremljeno je pet odmorišta sa nadstrešnicama, stolovima i klupama za odmor, a isto toliko lokacija je ograđeno je i one se sada mogu koristiti za kampovanje. Duž staze je postavljeno preko hiljadu različitih tipova putokaza i piktograma za lakšu orijentaciju, a podršku u vidu solarnih panela je dobilo 60 domaćinstava.

Organizovana su i dva studijska putovanja. Prvo prema uspješnim katunskim domaćinstvima u Crnoj Gori, kada su se predstavnici takvih katunskih domaćinstava iz BiH imali priliku upoznali sa njima i razmijeniti svoja iskustva, i drugo za predstavnike medija i turističke agencije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u cilju promocije ponude u katunima.

Ukupna vrijednost projekta Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine je bila preko 466 hiljada EUR, od čega je Evropska unija kroz IPA program Prekogranične saradnje BiH – Crna Gora od ukupnog iznosa obezbijedila 85 odsto bespovratnih sredstava, dok su preostali iznos kroz kofinansiranje obezbijedili projektni partneri i Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

