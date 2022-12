Uspješna poslovna godina za Luku Kotor

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Godina na izmaku bila je, u pozitivnom smislu, iznad svih očekivanja Luke Kotor, pa će i prihod prevazići onaj iz rekordne 2019, saopštila je predsjednica Upravnog odbora tog preduzeća, Ljiljana Popović Moškov.

Ona je za Radio Kotor, u emisiji Život je more, kazala da su ove godine u kotorsku luku uplovila 463 broda sa oko 416 hiljada putnika.

“Kada je riječ o putnicima, to je na nekih 95 odsto realizacije u odnosu na rekordnu 2019. Putnika je bilo manje, jer su bili oprezniji, a i brodari su i dalje imali na snazi neke restriktivne mjere koje su se odnosile na to koliko može da bude opterećenje po brodu, tako da je broj putnika 33 odsto manji nego 2019”, kazala je Popović Moškov.

Ona je za ovu godinu najavila uplovljavanje 461 broda sa 590 hiljada putnika, prenosi portal Radio Kotora.

Prema riječima Popović Moškov, kovid godine, 2020. i prošla, ostavile su veliku štetu na poslovanje Luke Kotor.

Ona je podsjetila da je Vlada u aprilu 2020. godine donijela odluku o zabrani uplovljavanja svih plovila u Luku Kotor.

Odluka je bila na snazi do aprila prošle godine, pa su se negativni efekti pandemije odrazili i na pomenutu godinu.

“U 2020. godini u kotorsku luku uplovilo je samo osam brodova, u prošloj 64, a prethodno, u 2019. godini, 460 brodova. Onda možete zamisliti kakvog su traga na poslovanje kompanije ostavile te dvije “pandemijske” godine. Zato se može reći da je godina na izmaku bila mimo svih naših očekivanja”, kazala je Popović Moškov.

Ona je saopštila da je u toku ove godine Kotor posjetilo i oko 800 jahti, koje su dovele 3,3 hiljade putnika.

To je oko 200 ovih plovila manje nego prethodnih godina.

U Luci Kotor naredne godine planiraju i značajnu investiciju. Gradiće se marina sa mnogo više pristupnih mjesta za jahte.

Trenutno je u marini dostupno oko 60 mjesta.

Buduća marina će imati 162 veza, od kojih 90 za jahte, 44 komunalna – za građane i 28 vezova u parku.

“Projektna dokumentacija je završena. Projekat je vrijedan nešto preko milion EUR. Marina će imati tri gata, valobran, kompletnu infrastrukturu. Izgradnja se finansira iz kredita. Riječ je o odličnom kreditnom aranžmanu sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF) potpisanom negdje pred ljeto. Kredit je milion EUR sa fiksnom kamatom od tri odsto i rokom od dvije godine grejs perioda i pet godina vraćanja. Polovinom januara se očekuje ugovor, prvi blokovi krajem tog mjeseca, a do sredine marta i da se završi građevinski dio. Izvođač je strana kompanija Maritek, specijalizovana za izgradnju marina”, zaključila je Popović Moškov.

