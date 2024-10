Usmjeriti se na diverzifikaciju turističkog proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka turizma Simonida Kordić pozvala je turističku privredu i lokalne turističke organizacije da se usmjere na diverzifikaciju turističkog proizvoda, odnosno da osmisle dodatne sadržaje i time animiraju posjetioce.

Iz Ministarstva turizma je saopšteno da je održana prva sjednica Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje odvijanja turističkih sezona, kojom je predsjedavala Kordić.

Fokus je, kako su rekli iz tog Vladinog resora, bio na sumiranju rezultata ljetnje sezone, ali i planiranju zimske, nezavisno od klimatskih uslova.

“Kordić je upoznala članove Koordinacionog tijela da je Ministarstvo već intenziviralo aktivnosti u tom smjeru, zbog čega je pozvala i turističku privredu i lokalne turističke organizacije da se usmjere na diverzifikaciju turističkog proizvoda, odnosno osmisle dodatne sadržaje i time animiraju posjetioce i preveniraju negativne posljedice”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u toku i preispitivanje mogućnosti za djelimično osnježavanje, kao prelazno rješenje kojim bi se sanirala situacija, u slučaju nedostatka snijega.

Kordić je istakla da je kroz kapitalni budžet Crne Gore planirana izgradnja dva ski lifta na državnom Ski centru Kolašin 1600, ali i ki poligon za početnike na skijalištu Savin kuk na Durmitoru.

“Kao dugoročni problem istaknuto je funkcionisanje hotela, i to ne samo na sjeveru, već i u ostatku Crne Gore, što će svakako biti jedna od aktuelnih tema budućih sjednica Koordinacionog tijela, a u pravcu iznalaženja adekvatnih rješenja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sjednici prisustvovali ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović, državni sekretari Ministarstva turizma, Vuk Žižić i Petar Drašković, kao i predstavnici drugih relevantnih resora i institucija, turističkih organizacija i opština.

