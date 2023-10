Uskoro odluka o stečaju u Vektri Jakić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud bi uskoro trebalo da odluči o zahtjevu Uprave prihoda i carina (UPC) da se zbog duga za poreze i koncesije uvede stečaj u kompaniju Vektra Jakić.

Postupak za utvrđivanje razloga za uvođenje stečaja u Vektru Jakić dodatno je prolongirao zahtjev zastupnika Vektre, Ranka Grbavca za povraćaj u pređašnje strane, koji je tražen zbog njegovog odsustva sa posljednjeg ročišta, prenosi Pobjeda.

Prethodno je postupak za utvrđivanje razloga za uvođenje stečaja u Vektru Jakić, vlasništvo Dragana Brkovića, zaključen u julu, a odluka je trebalo da bude donesena u septembru.

Apelacioni sud je, kako saznaje Pobjeda, odbio njihov zahtjev i potvrdio odluku Privrednog suda kojim je postupak zaključen. Tako bi ovaj sud uskoro trebalo da odluči o zahtjevu UPC da se zbog duga za poreze i koncesije uvede stečaj u ovu kompaniju.

UPC pokušava da uvede stečaj još od aprila 2021. godine, ali je prvobitno taj zahtjev odbio bivši predsjednik suda Blažo Jovanić, imajući u vidu da je dio duga bio obezbijeđen, a dio izmiren. Nedugo potom, podnijeli su novi zahtjev na čije se rješavanje, od momenta predaje, čeka preko dvije godine, zbog brojnih odlaganja ročišta.

Privremena stečajna upravnica Jadranka Bojović tvrdi da UPC ne može tražiti stečaj, imajući u vidu se vodi više parničnih postupaka zbog Vektrinih dugova, što po tužbama države, što po tužbama Vektre.

Zastupnica UPC-a Anka Medojević prigovorila je tom stavu, dok na ostale navode iz njenog izvještaja nije imala primjedbi.

Da UPC ne može inicirati stečaj u Vektri Jakić od početka tvrdi i Grbavac, koji navodi da njihov predlog nije precizan, jer stanje duga nije usaglašeno, te da je riječ o obezbijeđenom potraživanju, zbog čega nemaju pravo da iniciraju stečaj. Nije sporio da Vektra Jakić nije izmirila sve dugove, ali je ukazao da je neophodno da se UPC izjasni koje obaveze su zatvorene sa 150 hiljada EUR sa kraja prošle godine, koje je u njihovo ime uplatila kompanije AMI-MNE čiji je osnivač, prema podacima CRPS-a Jasna Ivanović, istovremeno i direktorica kompanije Dragana Brkovića Vektre Development.

Medojević je kazala da stečaj ne traže na osnovu rješenja iz 2020. godine, ukazujući da su svjesni da to ne mogu tražiti za obezbjeđenja potraživanja, već na osnovu rješenja od godinu ranije.

Ona je tvrdila da stečajni razlozi na osnovu tog rješenja postoje, a da će ukupna potraživanja prijaviti u slučaju da stečaj bude otvoren.

