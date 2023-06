Usklađivanje sa Direktivom o uslugama daje zamajac razvoju ekonomije

Podgorica, Budva, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, kroz usklađivanje zakonodavstva sa Direktivom o uslugama, unapređuje svoj poslovni ambijent na način da redukuje barijere biznisu, što vodi liberalizaciji usluga, a samim tim i povećava potencijal konkurentnosti preduzeća na tržištu Evropske unije (EU).

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova, Milena Žižić, učestvovala je na konferenciji Direktiva o uslugama izazovi i šanse za Crnu Goru, koja se, u organizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, održava u Budvi.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na konferenciji je, u okviru tri panela, razgovarano o ekonomskim benefitima i izazovima u implemetacije Direktive o uslugama za Crnu Goru.

„Imajući u vidu da je živimo u eri ubrzanog razvoja tehnologija i digitalne transformacije društva, jako je važno da našim građanima i privredi omogućimo administrativna pojednostavljenja, a da u isto vrijeme pokažemo kapacitet za sprovođenje pravila koja važe na tržištu EU, što je i na liniji obaveza koje Crna Gora ima prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju“, kazala je Žižić.

Ona je navela da je u okviru Poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, prilagođavanje crnogorskog zakonodavnog okvira odredbama Direktive o uslugama posebno značajno, jer daje zamajac daljem razvoju ekonomije.

Žižić je saopštila da se kroz usklađivanje sa Direktivom o uslugama podstiče i priliv stranih direktnih investicija, osnivanje novih preduzeća, ali i otvaranje novih radnih mjesta, što predstavlja konkretne benefite za privredu i građane.

Ona je poručila da je Crna Gora velikim dijelom uskladila oblast usluga sa pravnom tekovinom EU, ali da je potrebno dodatno raditi na snaženju i promovisanju dostupnosti usluga.

Prema riječima Žižić, uspostavljanjem Jedinstvene kontakt tačke kao portala koji će uvezivati privredu i državnu administraciju, pravi se korak naprijed na evropskom putu Crne Gore.

