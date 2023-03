Usaglasiti obuhvat djelatnosti na koje se zakon odnosi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je otvoreno da sa svim partnerima, kroz konstruktivan dijalog, usaglasi obuhvat djelatnosti na koje će se Zakona o solidarnom doprinosu primjenjivati, kao i samu visinu poreza.

U prostorijama Ministarstva je održan sastanak tima ministra Aleksandra Damjanovića i predstavnika Unije poslodavaca (UPCG), generalne sekretarke Suzane Radulović i savjetnika za pravna pitanja i socijalni dijalog Filipa Lazovića, na temu usvojenih izmjena poreske regulative i aktuelnog nacrta Zakona o solidarnom doprinosu, koji je stavljen na javnu raspravu.

„Sagovornici su se saglasili u ocjeni da su novi poreski propisi prvenstveno usmjereni ka sprečavanju zloupotreba u poslovanju preduzeća, odnosno stvaranju pretpostavki održivog, predvidivog i fer poslovnog ambijenta koji će, uz mjere na suzbijanju sive ekonomije, rezultirati oslobađanjem poreskog potencijala i njegovom adekvatnom valorizacijom kroz legalne tokove“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U kontekstu uvođenja takozvanog solidarnog doprinosa, Radulović je ukazala na potrebu intenziviranja komunikacije Ministarstva sa privrednom zajednicom, kako bi na fonu razmjene znanja i iskustva definisali optimalnu mjeru zadovoljenja potreba i države i privede.

„Uvažavajući preporuke Evropske komisije (EK), koja je ocijenila neophodnim uvođenje oprezivanja ekstra profita u granama koje su u prethodnom periodu ostvarila značajnu dobit, Damjanović je prenio punu otvorenost organa kojim rukovodi da sa svim partnerima, kroz konstruktivan dijalog, usaglasi obuhvat djelatnosti na koje će se pomenuti zakon primjenjivati, kao i samu visinu poreza, ali i tehničko unapređivanje norme kako bi predloženi zakon opravdao svoju namjenu“, dodaje se u saopštenju.

Prostor za snaženje saradnje Damjanović prepoznaje u definisanju mjera koje će direktno targetirati poslovanje u sivoj zoni, zbog čega je, kako je naglasio, neophodno pronaći zajedničko rješenje koje će dovesti do širenja poreskog obuhvata i jačanja konkurentnosti privrede.

Dogovoreno je da UPCG konkretne predloge i sugestije na predmetni zakon dostavi timu Ministarstva, te da se saradnja, na svim poljima od zajedničog interesa, intenzivira.

