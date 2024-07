Uručeno priznanje nadzorniku NP Prokletije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) uručilo je priznanje nadzorniku Nacionalnog partka (NP) Prokletije Sithanu Mrkuliću, za doprinos zaštiti i očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog zaštićenog područja.

JPNPCG je, kako je saopšteno, uručivanjem priznanja Mrkuliću obilježilo Svjetski dan rendžera -. 31. jul.

Iz NPCG su kazali da su priznanje Mrkuliću uručili sa ciljem da skrene pažnju na složenost i izazove sa kojima se susrijeću Službe zaštite NPCG tokom obavljanja svog rada.

Priznanje su uručili pomoćnica direktora Javnog preduzeća za zaštitu, održivi razvoj i turizam Ivana Milović i direktor NP Prokletije Miralem Metjahić.

„Uručivanjem priznanja nadzorniku NP Prokletije, simbolično smo uručili priznanje svim nadzornicima u Službama zaštite NPCG jer svojim radom doprinose očuvanju prirodne i kulturne baštine najvrijednijih prostora Crne Gore,‟ naglasila je Milović.

Kako je kazala, prije 20 dana izbio je požar kojim se nije moglo prići zbog nepristupačnosti terena, ali je zahvaljujući iskustvu i požrtvovanju, Sirhan uspio da se izbori sa vatrenom stihijom i zaštiti Grebaje i ovaj dio Nacionalnog parka.

Milović je istakla rad Službi zaštite svih NPCG koji su tokom 24 sata, 365 dana u godini, prvi na liniji odbrane zaštićenih područja u suzbijanju nezakonitih aktivnosti, i na raspolaganju su kako posjetiocima tako i svim korisnicima prostora.

Metjahić je, kako se navodi, ukazao na rad nMrkulića i ukupnu posvećenost Službe zaštite tokom gašenja požara u tom Parku.

„Brzom reakcijom i posvećenošću, nadzornik Mrkulić je u kratkom vremenskom periodu ugasio požar gdje je bila ugrožena ne samo priroda već i imovina lokalnog stanovništva. U to ime, ispred Nacionalnog parka i u svoje ime, zahvaljujem mu se na nesebičnom zalaganju“, rekao je Merjahić.

Svjetski dan rendžera 31. jul obilježava se širom svijeta kako bi im se odala počast za posao koji rade u različitim uslovima, djeluju u kriznim situacijama i bore se sa različitim nepravilnostima na terenu – a sve u cilju zaštite i očuvanja prirode.

Svjetski dan rendžera obilježava se od 2007. godine, a utvrdila ga je Međunarodna rendžerska federacija.

