Uručeni ugovori o dodjeli grantova za podršku ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) uručila je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za podršku razvoju ženskog preduzetništva.

Iz UPCG je saopšteno da su ugovori potpisani sa osam mladih žene – učesnica programa edukacije u Podgorici, Kotoru i Nikšiću, sprovedenog u okviru projekta UPCG Mlade žene preduzetnice, uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR).

“Za dodjelu granta, opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 20 hiljada EUR. Prema odluci članova Komisije, ugovori su zaključeni sa osam mladih žena – tri preduzetnice koje su nedavno pokrenule svoj biznis i pet žena koje ulaze u proces registracije, odnosno buduće preduzetnice“, navodi se u saopštenju.

Preduzetnice dobitnice granta su suvlasnica podgoričke firme Fit-lab Ivona Đurišić, vlasnica Super odluke Nikšić Jelena Peković i suvlasnica Dolcezza iz Kotora, Biljana Džudović.

„Uz njih, grant su dobile i buduće preduzetnice Slađana Minić, Tamara Stanić, Medina Šehić Hajruši, Bojana Milić, sve iz Podgorice, kao i Milena Krivokapić iz Nikšića“, precizirali su iz UPCG.

Njihovi biznisi se odnose na psihološko savjetovalište za roditelje i djecu, aplikaciju za rješavanje pitanja otpada hrane, održavanje i izvođenje završnih radova u enterijeru i eksterijeru, radionicu domaćih knedli i umjetnički centar Artfactory.

Nacionalna projekt koordinatorka MOR-a, Ines Pajović, kazala je da je zadovoljna što su ovim projektom pomogli osnaživanju 46 mladih nezaposlenih žena i pomogli im da zaokruže, ali i realizuju svoje preduzetničke inicijative.

“Finansijska podrška pružena kroz grant šeme predstavlja završni ciklus, započet obukama koje su održane u tri grada u Crnoj Gori, po metodologiji MOR-a. Uspješno smo ispunili postavljeni cilj, a njime ukazali da realizacija aktivnosti kojima se podstiče veće učešće žena u privredi, doprinosi procesima ekonomskog oporavka i daljeg razvoja cijelog društva”, istakla je Pajović.

Generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović, saopštila je da su ponosni na mlade žene koje su uspješno završile preduzetničku obuku, a naročito na one koje su, nakon nepuna dva mjeseca, odlučile da pokrenu sopstveni biznis i stečena znanja primijene u praksi.

“To je veliki uspjeh. Zato želimo da dodjelom grantova dodatno ohrabrimo i njih i one koje će uskoro uploviti u vode biznisa, da im pružimo podstrek i pomognemo u realizaciji planiranih preduzetničkih aktivnosti. Na tom putu, UPCG će pratiti, promovisati i snažno podržavati njihov put razvoja i uspješnog tržišnog nastupa”, poručila je Radulović.

Projekat Mlade žene preduzetnice realizovan je u periodu od aprila do jula ove godine, tokom kojeg je UPCG održala tri ciklusa petodnevne preduzetničke edukacije, organizovala mentorsku podršku, pripremila vodič za pokretanje i razvoj biznisa i snimila šest kraćih videa namijenjenih promociji u zemlji i inostranstvu.

Svi sadržaji bili su potpuno besplatni za učesnice projekta – mlade nezaposlene žene iz Podgorice, Kotora i Nikšića.

Projekat UPCG i MOR je sproveden kroz program “Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori” koji finansira Zajednički fond UN-a za održivi razvoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS