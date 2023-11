Uručene zahvalnice zaposlenima sa jubilarnih 30 i 40 godina rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica Željezničke infrastrukture (ŽICG), Marina Bošković, uručila je zahvalnice zaposlenima sa jubilarnih 30 i 40 godina rada, povodom Dana Željezničke infrastrukture Crne Gore i jubileja 115 godina crnogorske željeznice.

Bošković je na događaju organizovanom u sjedištu preduzeća, zaposlenima sa jubilarnih 30, odnosno 40 godina staža uručila zahvalnice za nemjerljiv rad i trud, koji su svih ovih godina ugrađivali u tu kompaniju.

Vrijednost jedne kompanije, kako je saopšteno iz ŽICG, ogleda se u njenim zaposlenima, a obaveza svakog dobrog menadžmenta je da to prepozna i uvaži. Tako je kroz izmjene Kolektivnog ugovora svim zaposlenima sa deset, 20, 30 i 40 godina neprekidnog rada, navršenih u ovoj godini, ŽICG uručila i jubilarne novčane nagrade.

„ŽICG jubilej obilježava prvi put na ovaj način – dodjelom zahvalnica radnicima sa dugogodišnjim jubilarnim stažom. Uz sva materijalna dobra i infrastrukturu kojom upravljamo, smatramo da se najveća vrijednost kompanije ne nalazi u bilansima, već u snazi i posvećenosti njenih zaposlenih, a osim jubilarnih nagrada, i kroz ovaj lijep gest, želimo to i da pokažemo”, poručila je Bošković.

Zahvalnice je primilo 12 zaposlenih i to za 30 godina rada Mirko Dujović, Darko Mujović, Milan Vulićević, Ilija Vulićević, Dragan Kovijanić, Vukosav Šćekić, Miloš Bošković, Neđeljko Vlaović i Darko Krgović, a za 40 godina Radislav Damjanović, Ljubiša Stanišić i Miodrag Kumburović.

Nagrađeni zaposleni saopštili su da su uručena priznanja došla neočekivano, navodeći da su prvi put, za toliko godina rada, nagrađeni na ovaj način, te su se zahvalili na lijepom prijemu.

Zahvalnost su uputili i izvršnoj direktorici i mendžmentu kompanije, ističući da im mnogo znači to što neko prepoznaje i cijeni njihov dugogodišnji trud.

Nakon uručenja zahvalnica, sa rukovodstvom su nastavili razgovor o svakodnevnim dešavanjima u kompaniji, a najviše ih je interesovalo rješavanje egzistencijalnih pitanja, posebno zahtjev za raspodjelu sredstava stambenog fonda.

“Rukovodstvo ŽICG zajedno sa članovima Odborom direktora je u potpunosti pokazalo razumijevanje za njihove potrebe, a to su i dokazali kroz izradu Pravilnika, po kome nema povlašćenih, već je prednost data zaposlenima sa najviše radnog staža. U najkraćem roku, nakon sticanja svih zakonom predviđenih uslova, sredstva predviđena Pravilnikom će biti podijeljena”, navodi se u saopštenju.

Bošković je svim kolegama čestitala Dan Željezničke infrastrukture, koji ga i ove godine provode radno.

„U svoje i u ime Odbora direktora, čestitam Dan Željezničke infrastrukture svim kolegama koji svojim odgovornim i kvalitetnim radom doprinose razvoju naše kompanije i svakodnevno obezbjeđuju nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja”, kazala je Bošković.

Događaju su prisustvovali članovi menadžmenta i predsjednik Odbora direktora Radovan Vukić.

Iz ŽICG su podsjetili da je željeznički saobraćaj na teritoriji današnje Crne Gore uspostavljen 16. jula 1901. godine dolaskom prvog voza iz Sarajeva i Mostara u Zeleniku.

Osam godina kasnije, država Crna Gora počela je da gradi svoju prvu prugu, pa je tako na današnji dan 1908. godine, puštena u redovan saobraćaj uskokolosiječna pruga Bar–Virpazar.

Projekat trase izradio je italijanski inženjer Roberto Paganini. Početak pruge, duge 43 kilometra i 40 metara, bio je na jedan i po metar nadmorske visine na Pristanu, najvisočija tačka bio je tunel Sutorman na 659,5 metara nadmorske visine, a kraj pruge na 14 metara nadmorske visine u Virpazaru. Maksimalno dozvoljena projektovana brzina bila je 25 km/h.

Sredinom pedesetih godina prošlog vijeka, počela je gradnja prve pruge normalnog kolosijeka Titograd–Bar, koja je svečano otvorena 29. novembra 1959. godine.

