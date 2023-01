Uraditi reviziju primjene kolektivnog ugovora Luke Bar na zaposlene u Port of Adria

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada treba da uradi vanrednu reviziju primjene kolektivnog ugovora Luke Bar na zaposlene Port of Adria, nakon privatizacije te kompanije, koja će pokazati da su stečeni uslovi za raskid ugovora sa Global Portsom, tvrde u Evropskoj transportnoj federaciji (ETF).

Generalna sekretarka ETF-a, Livia Spera, je u pismu upućenom premijeru Dritanu Abazoviću i ministru finansija Aleksandru Damjanoviću, kazala da ta asocijacija izražava veliku zabrinutost u vezi sa Vladinom kupovinom bilo kakvih akcija u Port of Adria od turskog Global Portsa.

„To će predstavljati nagradu za kompaniju koja pokazuje veoma loše rezultate u Crnoj Gori, za razliku od Luke Bar koja posluje veoma dobro“, navela je Spera u dopisima.

Umesto toga, kako je navela, ETF čvrsto veruje da bi Vlada trebala da iskoristi reviziju da pokaže da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora.

„Ovo će omogućiti Vladi da sredstva koja su izdvojena za akcije preusmjeri na unapređenje društvenog i ekonomskog ambijenta lučkog područja uopšte i Crne Gore“, tvrdi Spera.

Ona je navela da bi se vanrednom revizijom primjene kolektivnog ugovora Luke Bar na zaposlene u Port of Adria, nakon privatizacije te kompanije, utvrdilo da su se stekli uslovi za raskid ugovora o kupoprodaji akcija preduzeća Kontejnerski terminal i generale tereti, koji je zaključen između Global Liman Isletmeleri Anonim Sirketi – Global Ports Holding i crnogorske Vlade.

Spera je saopštila da novi vlasnici Port of Adria nijesu primijenili kolektivni ugovor Luke Bar na prava zaposlenih koji su nastavili da rade u Port of Adria, iako su se na to obavezali kupoprodajnim ugovorom.

„Prema izveštaju revizorske kuće Ernst & Jang, revizorska kuća se bavila isključivo socijalnim programom koji se odnosio na zaposlene sa kojima je raskinut radni odnos i kojima su isplaćene otpremnine, ali ne i pitanjima primjene kolektivnog ugovora za radnike kojima nije prestao radni odnos nakon privatizacije“, objasnila je Spera.

Nakon pažljive analize materijala, ETF traži od Vlade da iskoristi pravo na vanredno angažovanje revizorske kuće, kako bi se konkretno identifikovali problemi poslodavčevog nepoštovanja ugovornih obaveza u vezi sa sprovođenjem kolektivnog ugovora.

Spera je saopštila da je ETF, na intervenciju predsednika Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, Agima Mile, dobio alarmantan izveštaj od predsjednika Sindikalne organizacije Port of Adria, Ratka Stanisavljevića, o stanju u toj kompaniji, sa posebnim osvrtom na uslove pod kojima je firma privatizovana i pogodnosti koje su date investitoru.

„ETF je upoznat i sa pritužbama većinskog vlasnika Port of Adria na nepravedan tretman koji tvrde da imaju u Crnoj Gori, kao i sa argumentima crnogorskih državnih organa i sindikata koji osporavaju te navode“, rekla je Spera.

Ona je pohvalila Vladu na odluci da kupi akcije manjinskih akcionara Luke Bar i poveća učešće države u vlasničkom kapitalu tog državnog preduzeća.

„Ovo je veoma pozitivan razvoj događaja i priznanje za efikasan rad Luke Bar. S obzirom na ovaj pozitivan razvoj događaja i snažan učinak Luke, verujemo da Vlada neće donositi preuranjene odluke o budućnosti Luke Bar“, zaključila je Spera.

ETF predstavlja preko pet miliona transportnih radnika širom Evrope, uključujući radnike u pomorskom saobraćaju i dokere.

