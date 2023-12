URA predlaže povećanje svih penzija za 153 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA podnio je inicijativu za izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), u cilju ravnomjernog povećanja penzije svim penzionerima, odnosno jednakim iznosom uvećanja za sve penzionere.

Poslanik URA-e, Miloš Konatar, kazao je na konferenciji za novinare da smatraju da je povećanje opravdano, ali da bi trebalo da bude jednako za sve, javlja TVCG.

On je dodao da se prema modelu koji je predložio Pokret Evropa sad, povećavaju samo minimalne penzije, a ni u tom slučaju se penzije ne povećavaju za isti iznos, prenosi portal RTCG.

“Našim predlogom sve penzije bi bile povećane za 153,65 EUR, kako bi svi bili u istom položaju, a ispunjava se i uslov da je minimalna penzija 450 EUR”, naveo je Konatar.

On je dodao da očekuje podršku za taj predlog.

“Prosječna penzija bi ovim modelom iznosila 580 EUR, a troškovi povećanja bi izosili 140 miliona EUR”, rekao je Konatar.

